Oficial: histórico jugador se quedó por fuera del Mundial 2026

En la mañana de este 31 de mayo de 2026, la Selección de Uruguay confirmó a sus 26 convocados para jugar el Mundial 2026.

Marcelo Bielsa tuvo en cuenta a tres arqueros, ocho defensas, doce volantes y tres delanteros.

Sin embargo, entre los atacantes no se encuentra uno de los jugadores más históricos del seleccionado uruguayo. ¿De quién se trata?

Luis Suárez, histórico delantero de la Selección de Uruguay, no fue convocado al Mundial 2026

Después de estar presente en cinco Copas del Mundo, disputar 20 partidos, anotar nueve goles y conceder seis asistencias, Luis Suárez no estará junto a la delegación uruguaya en el torneo más importante de selecciones.

Los delanteros convocados por Marcelo Bielsa fueron Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Asimismo, los otros convocados son:

Sergio Rochet.

Fernando Muslera.

Santiago Mele.

Guillermo Varela.

Ronald Araujo.

José María Giménez.

Santiago Bueno.

Sebastián Cáceres.

Mathías Olivera.

Joaquín Piquerez.

Matías Viña.

Manuel Ugarte.

Emiliano Martínez.

Rodrigo Bentancur.

Federico Valverde.

Agustín Canobbio.

Juan Manuel Sanabria.

Giorgian De Arrascaeta.

Nicolás De La Cruz.

Rodrigo Zalazar.

Facundo Pellistri.

Maximiliano Araújo.

Brian Rodríguez.

Uruguay se encuentra en el grupo H del Mundial 2026 junto a Arabia Saudita, España, Cabo Verde y debutará el 15 de junio.

Los números de Luis Suárez con la Selección de Uruguay

Luis Suárez comenzó a jugar con la Selección absoluta de Uruguay desde el 2007 y, a lo largo de su carrera, disputó 143 partidos con la camiseta de su país.

En ese lapso, el goleador 'charrúa' anotó 69 goles, aportó 39 asistencias e hizo parte del plantel campeón de la Copa América 2011.

Los números de Luis Suárez en la temporada 25/26

En la temporada más reciente, Luis Suárez ha disputado 626 minutos en 11 partidos de la MLS y uno de la Copa de Campeones de Concacaf.

Además, durante su tiempo en cancha ha celebrado seis goles y concedido una asistencia.