¿Se pierde el Mundial? Carlo Ancelotti sentencia lo que pasará con Neymar tras conocerse su lesión con Brasil

La incertidumbre y los rumores que amenazaban con desestabilizar el vestuario de la selección brasileña han llegado a su fin. En una esperada rueda de prensa desde el complejo deportivo de Teresópolis, el director técnico de la Canarinha, Carlo Ancelotti, compareció ante los medios de comunicación para poner un punto final definitivo a la "novela" en torno a la salud de Neymar Jr.

El estratega italiano ratificó de manera categórica que el astro del Santos FC no será reemplazado y formará parte de la lista definitiva de 26 jugadores para afrontar la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La alarma se había encendido en los últimos días tras confirmarse que el máximo goleador histórico del seleccionado arrastra una lesión muscular de grado II en el gemelo de su pierna derecha, sufrida a mediados de mayo. Dicho contratiempo físico ya lo marginó de los duelos amistosos de preparación ante Panamá y Egipto.

Carlo Ancelotti sentenció el futuro de Neymar tras la lesión

Ante la presión de la prensa local, que especulaba con una posible baja de última hora para incluir a un futbolista en plenitud física, Ancelotti apeló a su característico pragmatismo y buen humor para disipar cualquier duda.

"Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un automóvil", bromeó el entrenador italiano al ser cuestionado sobre si habría cambiado su convocatoria de haber conocido antes el alcance exacto de la lesión. "No voy a hacer ningún cambio. Los 26 jugadores seleccionados son los que jugarán el Mundial", sentenció de forma tajante.

El plan que se tiene con Neymar

Ancelotti explicó detalladamente el cronograma que el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha diseñado para el '10'. El estratega admitió que el Santos FC ya había reportado un edema previo al llamado, pero enfatizó que la presencia de Neymar en el torneo es innegociable por lo que representa tanto dentro como fuera de la cancha. Actualmente, el delantero trabaja a doble jornada en el gimnasio con altos niveles de motivación.

El veredicto del cuerpo técnico respecto a los tiempos de juego es optimista, aunque cauteloso. Brasil, que quedó emparejado en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, iniciará su camino mundialista el próximo 13 de junio.

Si bien es muy probable que Neymar no llegue a tiempo para el exigente debut frente al conjunto marroquí, Ancelotti garantizó que estará listo para las etapas clave. "Creemos que se va a recuperar lo antes posible. Pensamos que puede llegar al primer partido. Si no es así, llegará para el segundo ante Haití. No tenemos ninguna duda de ello", concluyó el técnico.

Con esta declaración de principios, Carlo Ancelotti no solo blinda a la máxima figura del fútbol brasileño en su búsqueda por el ansiado hexacampeonato, sino que devuelve la calma a una afición que se debatía entre la preocupación y la especulación mediática en la víspera de la cita más importante del balompié mundial.