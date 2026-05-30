Sebastián Villa destapó lo que pasó antes de quedar fuera de la convocatoria de Selección Colombia

La ausencia de Sebastián Villa en la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 sigue generando debate. Aunque el extremo apareció inicialmente dentro de los 55 jugadores preseleccionados, finalmente no fue incluido entre los 26 futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol.

Durante los últimos días, la decisión ha despertado todo tipo de reacciones entre aficionados y analistas. Ahora fue el propio jugador quien decidió hablar públicamente sobre el tema y aclarar algunos aspectos relacionados con su situación personal y deportiva.

Sus declaraciones se dieron en el programa El Camerino, espacio conducido por los exfutbolistas Macnelly Torres, Andrés Cadavid y Orlando Berrío, quienes se comunicaron con Villa para conocer su versión sobre la polémica que ha rodeado su ausencia en la convocatoria.

Sebastián Villa aseguró que no tiene problemas con la justicia

Durante la conversación, el atacante quiso dejar atrás las especulaciones relacionadas con sus antecedentes judiciales y afirmó que actualmente no enfrenta ningún inconveniente legal.

"Les voy a decir una cosita, yo no tengo ningún problema con la justicia y les puedo mostrar mi expediente; estoy libre. Por eso yo viajo a cualquier parte del mundo", expresó.

Con estas palabras, Villa buscó responder a quienes consideran que su historial judicial pudo haber influido en la decisión final de la Selección Colombia. El futbolista insistió en que su situación está en regla y que puede demostrarlo oficialmente.

La llamada que recibió antes de conocerse la convocatoria

Uno de los momentos que más llamó la atención de la conversación fue cuando Villa reveló que, antes de que se publicara la lista definitiva, recibió una llamada que le hizo pensar que estaría presente en el Mundial.

"Mucha gente opina sin saber, pero lo que no me gustó es que una persona me llamó, me dijo ciertas cosas delante de mi esposa y al final no salió con nada. En la vida la palabra lo es todo", afirmó.

Aunque evitó mencionar nombres, sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como una indirecta relacionada con el proceso de selección. Todo ocurre pocos días después de que el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, reconociera públicamente que la situación de Villa fue compleja y que quizá no debió exponer el caso de manera pública.