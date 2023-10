“Es un orgullo siempre vestir los colores de la selección”: Daniel Ruiz tras su convocatoria

Desde su llegada a Millonarios, Daniel Ruiz se ha convertido en uno de los jugadores referentes del esquema de Alberto Gamero, pues su agilidad, rapidez y técnica ha hecho que el joven bogotano vuelva a tener un espacio en los corazones de los aficionados azules, quienes ven con preocupación la ausencia del atacante en los próximos partidos.

Ante la preocupación de los aficionados, NoticiasRCN.com habló con Daniel Ruiz sobre lo que representa la convocatoria de la Selección Colombia sub-23, la cual va a jugar amistosos contra Costa Rica y comienza a preparar lo que será los panamericanos que se disputará en Chile entre el 23 de octubre al 3 de noviembre.

En primera instancia, Ruiz se mostró contento por este nuevo llamado que recibió por parte de Héctor Cárdenas, pero dejó claro que son sensaciones encontradas, teniendo en cuenta que deja al conjunto bogotano peleando la clasificación a los cuadrangulares finales y un hipotético paso a la final de la Copa Colombia.

“Son sentimientos encontrados. Es orgulloso vestir los colores de la selección, poder representarla, pero también dejar a Millonarios y estar ausente en estos partidos es complejo (…) Lo importante es sacarle lo positivo a cada experiencia y ahorita enfocarme en aportarle todo lo posible a Selección Colombia y poder realizar unos buenos panamericanos”, aseguró Daniel Ruiz.

Además, dejó claro que desde su llegada a Colombia ha comenzado a tener un ritmo de competencia crucial, lo que hace que esté bien físicamente, además de estar en un lugar querido que es fundamental para su parte emocional.

“Estoy feliz desde que llegue, siempre lo he dicho Millonarios es mi casa y es el lugar donde mejor me siento y ya en parte física me he sentido mejor, la idea es seguir mejorando para poderle aportar al equipo en lo que más se pueda”, agregó Ruiz.

Puede leer: Fuertes críticas a Cristiano Ronaldo por fotografía que subió Georgina Rodríguez

Posibles reemplazos de Ruiz en Millonarios

Por último, Ruiz dejó claro que a pesar de que no estará en Bogotá, confía plenamente en las capacidades de sus compañeros, quienes han venido realizando buenas temporadas con la camiseta azul.

“Sé que no voy a estar, pero quedo tranquilo que se quedan grandes jugadores como lo es Luis (Paredes), Beckham, Cataño y Maca. Entonces el profe tiene mucho de donde elegir y no tendrá problema en quién poner esa posición”, finalizó Ruiz.