Dayro Moreno habló sobre su retiro del fútbol a horas de cumplir 40 años

Este martes 16 de septiembre, Dayro Moreno cumplirá 40 años. El goleador de Once Caldas sigue más vigente que nunca y ahora tiene entre ceja y ceja seguir peleando a nivel de clubes para ganarse un cupo en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia.

Dayro, quien regresó al combinado nacional luego de 9 años de ausencia, causó sensación en redes y entre sus compañeros. Logró sumar algunos minutos en el partido que definió la clasificación frente a Bolivia y ahora contó detalles sobre lo que fue esta convocatoria.

¿Qué dijo Dayro Moreno sobre su llamado a la Selección Colombia?

En una entrevista realizada en su canal de YouTube, Moreno reveló que este llamado quedará en su memoria. "Estos 10 días que viví en la Selección, una cosa inolvidable. Tener todo un país a favor de uno es una cosa impresionante y me erizo porque esto va a quedar marcado para mi vida, gracias Colombia, la verdad sin palabras".

Volver a ponerme la camiseta de mi país es un orgullo muy grande. Te juro que es una cosa impresionante. Uno como jugador, como profesional, vestir la camiseta del país es lo más hermoso.

Dayro Moreno y lo que dijo sobre su retiro del fútbol

Por otro lado, Dayro Moreno habló sobre lo que será su futuro a nivel profesional. Comentó que seguirá pensando en ser convocado a la Selección Colombia hasta el día en el que deje de jugar, por lo que peleará por un cupo en el Mundial.