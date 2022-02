Anuncio oficial: Deportivo Cali decidió el futuro de Rafael Dudamel

No es nada bueno el presente del Deportivo Cali. En Liga BetPlay solo ha logrado obtener cuatro de los 24 puntos disputados y es último en la tabla de posiciones. Además, el pasado miércoles perdió el título de la Superliga 2022 frente al Deportes Tolima. Un deficiente inicio de temporada para el equipo de Rafael Dudamel.

El cuadro 'azucarero' ajusta una victoria, un empate y seis derrotas en las ocho fechas del rentado local, un rendimiento bastante preocupante luego de haberse consagrado campeón de la versión anterior, por lo que en los últimos días se ha especulado con la continuidad o no del entrenador venezolano.

De hecho, en rueda de prensa luego del último empate por liga contra Alianza Petrolera en casa, y que contó con un error insólito de Guillermo De Amores en los minutos finales y que derivó en el gol de la igualdad final, Dudamel se refirió sobre los comentarios de la prensa que lo cuestionan en el banquillo técnico del Cali y dio afirmación contundente.

"La gente sale inconforme, tenemos que aguantarlo. Esperan mucho de nosotros porque somos capaces de hacerlo, los futbolistas que están aquí los escogí yo, y con ellos voy a morir, con ellos voy hasta el final. No gasten el tiempo en sus programas de quién está en la cuerda floja, que quien es el técnico que va a salir. Con los pies para adelante me van a sacar. A muerte estoy con ellos", confirmó el exjugador, en un tono molesto tras la pregunta.

Respaldo total a Rafael Dudamel

Con la continuidad de Rafael Dudamel en entredicho, el Deportivo Cali anunció que para este viernes iba a dar una rueda de prensa luego de una reunión del Comité Ejecutivo del club, en el cual tomaron decisiones respecto a la situación deportiva y a pesar de los rumores sobre una posible salida del DT, hubo un respaldo unánime para su permanencia.

"La campaña ya pasó, ya murió y ni más faltaba que aquí hay dos o tres, no, aquí hay un cinco total unido (en la junta directiva), que lo único que nos interesa es la institucionalidad, somos cinco profesionales que estamos más unidos que nunca por el Deportivo Cali, por esta pasión y con la mejor intención del mundo como todo el fútbol. Hay veces que salen las cosas, otras veces no, hubo un error de Amores, aquí la junta directiva no tiene la culpa de que él haya saltado o no, pero si tenemos el deber de acompañarlo a un profesional, que cualquiera se puede equivocar… Estamos unidos, estos resultados deportivos le pueden pasar a cualquier equipo, estoy seguro que vamos a salir adelante, no es sino que empecemos a ganar", dijo Harold Losada, uno de los vocales.

Por su parte, Marco Caicedo, presidente del club, reafirmó que no han pensado en ningún momento en despedir a Dudamel y que por lo contrario, cuenta con la total confianza para revertir el mal inicio de temporada.

"Tiene respaldo absoluto. Nos hemos reunido con él varias veces. Él ha dado sus explicaciones y le dimos el respaldo desde el día uno. Lo que se hizo fue conformar un equipo con él (Dudamel) y a solicitud de los jugadores en renovaciones y posiciones. El respaldo ha sido desde que se empezó a planificar la temporada, continúa y continuará", sentenció Caicedo.

➕"Hay un respaldo absoluto, Dudamel ha expuesto sus explicaciones de una situación que es entendible. El DT campeón, es el DT campeón. Conformamos un equipo con él" Marco Caicedo, presidente de Deportivo Cali. pic.twitter.com/I0J3v9p8I8 — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 25, 2022

Plantilla para el 2022

Una de las causas del mal momento deportivo del Cali ha sido el desmantelamiento que sufrió el equipo en el último periodo de transferencias. Seis titulares del onceno campeón de la Liga BetPlay en diciembre, salieron a continuar su carrera en otros clubes del exterior y del plano local.

En cuanto a si los refuerzos del 'azucarero' son idóneos para reemplazar a las figuras que salieron, Caicedo respondió: "Nosotros lo que hacemos es mantenemos en carpeta más o menos unos 50-60 jugadores, que le hacemos seguimiento continuo, análisis en sus partidos, estadísticas, números; fuera de todos los canteranos que también los tenemos en el radar y los jugadores que tenemos prestados… Cuando llega la temporada hacemos el mapa donde lo que buscamos es tener entre dos y tres que puedan cumplir y asumir la función por posición".

Y por último afirmó que: "Obviamente tiene que comulgar con la capacidad económica que tengamos para negociar, podemos tener un jugador en carpeta, pero si se sale del presupuesto y parámetros que el club pueda asumir, tenemos que desecharlo y tenemos que seguir a la siguiente alternativa… Karim (Gorayeb, gerente de la dirección deportiva) cuenta completamente con nuestro apoyo”.