Jackson Martínez reveló detalles de su salida del Atlético de Madrid y recordó a José Pekerman

Luego de varios meses de ausencia, el ex futbolista de Independiente Medellín y Atlético de Madrid, Jackson Martínez, reapareció este viernes en una entrevista en el Podcast Carrusel Americano la cadena SER, revelando detalles de lo que fue su paso por el Atlético de Madrid, dando su opinión de la Selección Colombia y hablando de sus excompañeros de la selección cafetera.

Lea también:¡Futuro incierto! David Ospina en la carpeta de un equipo de Arabia Saudita

En primera instancia el exdelantero, habló sobre José Pekerman, entrenador que le dio la oportunidad de estar en el mundial de Brasil del 2014, dándole la confianza para que pudiera anotar su primer gol en los mundiales. Al momento de hablar del entrenador argentino, el nacido en Quibdó dio a conocer su opinión.

Lea también: No son los de final de Europa League: Falcao García reveló el que ha sido su mejor gol

"Se echa de menos, a toda persona se le va a echar de menos mientras no llegue alguien que supere lo que hizo. En cualquier lugar, puede llegar el mejor del mundo, pero si no supera las expectativas, siempre se va a recordar al que se fue. Él hizo un muy buen trabajo, tuvo a una de las mejores generaciones de Colombia en todas las posiciones”, afirmó Martínez.

Sobre su concepto sobre el actual equipo que dirige Reinaldo Rueda, no dio muchas explicaciones pero sí mandó un mensaje contundente a todos los hinchas.

“Ahora no se están dando los resultados, no se anotan los goles de antes, el hincha está impaciente y se comprende, pero ahora hay que apoyar, no se puede hacer nada con los partidos que pasaron. Hay que dar ánimo y creer hasta lo último", agregó el ahora cantante.

Su salida del Atlético de Madrid

En el tema del Atlético de Madrid fue donde se enfatizó la entrevista, donde el colombiano explicó sobre su salida, relación de con Diego Simeone y la lesión que lo alejó de las canchas varios meses.

En primera instancia, se refirió al entrenador argentino, reconociéndole la admiración y respeto que adquirido desde su llegada al equipo ‘colchonero’.

"Respeto mucho a Simeone. Cuando un entrenador es claro y expresa lo que ve y lo que siente, uno hace lo mismo, esos entrenadores se ganan el respeto de cualquier jugador. Mi problema no fue con la parte técnica”.

De igual manera, dio a conocer los detalles de su salida del equipo español.

“Uno como jugador siempre quiere jugar más y no por creerse más que los compañeros. Yo llegué para ser el '9' del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Tengo bonitos recuerdos de ahí. Lo que me molestó no lo he dicho porque pasó aparte de la cancha, ese fue el motivo de mi salida", agregó el colombiano.

Ya para finalizar el delantero habló sobre su lesión y la gravedad que tuvo en su momento.

"Yo supe de la gravedad un año después, si me hubiera tratado antes probablemente estaría en óptimas condiciones. Lo que me decían era que tenía esguinces, pero ya había tenido y sabía que no era eso".

Actualidad de James Rodríguez y Luis Díaz.

El colombiano también dio su opinión del guajiro Luis Díaz, quien ha sido revelación en el último año, teniendo en cuenta su nivel mostrado en la Copa América y su fichaje al Liverpool.

“Es un jugador demasiado sencillo. Cuando él llegó a Porto había dudas porque venía directamente de Colombia, pero tuvo la oportunidad de comenzar a jugar de inmediato. Él mejoró muchísimo en la parte táctico y la seguirá teniendo en Liverpool. Se esfuerza demasiado, tiene fantasía, gol, pasegol”.

Lea también:¡Se le adelantaron! Se revela el equipo que estuvo cerca de fichar a Luis Díaz

De igual forma habló sobre su ex compañero de la Selección Colombia, opinando sobre su decisión de ir a jugar al fútbol de Catar.

“Cuando él tomó la decisión de ir allá, pensé: quiere estar en la Selección. Seguramente no tuvo la posibilidad de ir a otro lado. No estaba jugando, no estaba yendo a la Selección, no era tenido en cuenta por el entrenador, entonces él va al lugar y al clima donde va a ser el Mundial”, finalizó el ex jugador de la Selección Colombia.