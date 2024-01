"En un año iba a estar en forma adecuada": Pereira da detalles del caso Faríñez

Una situación ha llamado especialmente la atención en el periodo de transferencias del fútbol colombiano y que también preocupa es la de Wuilker Faríñez. El arquero venezolano se hizo un nombre importante cuando defendió el arco de Millonarios entre 2018 y 2020, pero su presente es totalmente distinto y está muy lejos de ese nivel de antes.

Hace unas semanas, Faríñez estuvo a punto de llegar a Atlético Nacional para reemplazar a Kevin Mier, pero no pasó los exámenes de rendimiento y esa posibilidad se cayó. Millonarios buscó su regreso, pero no le ofrecía ser titular y por último fue el Deportivo Pereira el que estuvo cerca de ficharlo, pero este lunes confirmó que desistió de las negociaciones por no estar en condiciones físicas y deportivas aptas para jugar.

Similar a lo que ocurrió con el 'verdolaga', el 'matecaña' frenó la negociación debido a que necesita un arquero con urgencia y al probar la forma deportiva de Wuilker con unas pruebas especiales, no lo notaron listo para jugar en el corto plazo y determinaron que podría volver a tener un nivel alto recién en un año.

Deportivo Pereira explicó no fichaje de Wuilker Faríñez

Así lo confirmó Camilo Lopera, médico del Deportivo Pereira, quien habló este martes en rueda de prensa tras conocerse la decisión del club de no fichar a Wuilker Faríñez y explicó los detalles del estado de salud del arquero, que no juega desde el 1 de junio de 2022, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda en un partido amistoso entre Venezuela y Malta.

"Con Wuilker desde la semana pasada veníamos haciendo exhaustivas evaluaciones médicas. Tuvimos la oportunidad de hacer algunas imágenes diagnósticas. El deportista fue evaluado por nuestro ortopedista y por nuestro médico laboral, y el día de ayer tuve la oportunidad de hacerle algunas pruebas funcionales", comenzó Lopera en su intervención.

"Encontramos que varios parámetros, que para nosotros son importantes para que el jugador pueda estar compitiendo, todavía no se habían logrado. Pensábamos que el jugador podía ganar algunos de esos parámetros en aproximadamente unos cuatro o seis meses, y que para tomar una forma deportiva adecuada iba a tomar aproximadamente un año", detalló.

Pereira buscaba un arquero disponible para ahora mismo

En consecuencia, Lopera reveló que la prioridad del Pereira era encontrar un arquero que pueda estar disponible para ahora jugar ahora mismo debido a que la temporada oficial ya arrancó, y que con ese diagnóstico, Faríñez no cumplía esa condición y deberá estar mucho más tiempo por fuera de las canchas para recuperarse.

"Nuestro cuerpo técnico y las directivas estaban solicitando un arquero que llegara lo más pronto posible. Ya llevamos dos fechas corridas del campeonato y para nosotros era importante tener un arquero que llegara a tener minutos de manera inmediata. Se hicieron todos los informes pertinentes y se llegó a la conclusión de que Wuilker todavía no estaba para tener minutos y que por tanto no iba a ser una opción para el club en este momento", culminó.

Caída su llegada al Deportivo Pereira y tras intentar con Atlético Nacional y Millonarios, Wuilker Faríñez desistirá de ese deseo de regresar al fútbol colombiano y todo indica que volverá a Caracas FC de Venezuela, club en donde se formó y donde debutó profesionalmente.