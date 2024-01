¿'Vainazo' de Farías a Lucas González?: "Los entrenadores jóvenes tienen que respetar"

En América de Cali se vuelve a respirar ambiente de calma por fin. El inicio de año estuvo bastante agitado con las frustradas negociaciones por Arturo Vidal y Ricardo Gareca, y también por la sorpresiva salida de Lucas González justo antes de iniciar la temporada de la Liga BetPlay.

Finalmente, la semana pasada fue anunciado César Farías en una negociación a contrarreloj para poder tener un entrenador fijo de cara al clásico contra Atlético Nacional y la apuesta no le pudo salir mejor a los directivos del 'escarlata'. En el estreno del venezolano, el equipo goleó 4-1 al 'verdolaga' en el Pascual Guerrero dando un repaso de un fútbol intenso con líneas adelantadas y presión en alto que desdibujó al conjunto rival.

La autocrítica de César Farías en la goleada de América a Nacional

Aunque América dio señales de empezar a entender la idea de juego de Farías, todavía queda muchísimo trabajo por delante, por ejemplo, mejorar en la definición. El entrenador fue autocrítico en que se falló bastante en ese ítem, pues el resultado fue engañoso ya que solo concretaron cuatro de 14 remates al arco y que pudieron darle una victoria histórica al equipo. No obstante, señaló que apenas la temporada comienza y todavía no es fácil que su filosofía engrane a la perfección. Tiempo al tiempo.

"No fue un partido perfecto, pero tuvimos 14 ocasiones de gol, hemos podido marcar más y tener mayor efectividad. Era el debut de algunos jugadores, varios jugadores desconocidos entre ellos. Levantamos un poco las cargas en estos tres días, hasta dentro de un mes volvemos a tener una semana larga. Con algo de cansancio los jugadores salieron y dieron todo lo que tenían. El resultado va a ayudar a mejorar todo lo otro, somos conscientes de las memorias que tenemos que hacer", apuntó el DT en diálogo con Caracol Radio.

"Uno puede acertar o equivocarse. Al final esto es ensayo y error. Lo que no se puede ser es injusto. El jugador de fútbol es inteligente y muchos de nuestros jugadores tienen experiencia, no puedes mentirle. El equipo funcionó y dio resultados. El jugador te hace quedar bien o mal y me hicieron quedar bien, el mérito es de ellos. El jugador se pone o se saca con su rendimiento. Es importante cuando uno no está en sus mejores condiciones y puede ganar bien. Tuvimos pasajes del partido, unos rayando lo brillante, otros en los que el rival nos superó", añadió sobre el partido del domingo.

¿César Farías y un 'vainazo' para Lucas González?

Además de hablar del juego y de sus primeros días en América, César Farías también se refirió acerca de las distintas reacciones que ha dejado su llegada. En un momento, algunos cuestionaron su nombramiento por no tener experiencia en algún club de basta historia como la de América, aunque sí cuenta con pasos importantes por selecciones nacionales como la de Venezuela y Bolivia.

Al respecto, el venezolano pidió más respeto por su carrera y le lanzó un 'vainazo' a los directores técnicos jóvenes, pues aseguró que dirigir a un club grande es una enorme responsabilidad y se debe estar preparado para ese reto, por eso, el correcto conducto regular sería que este cargo sea asumido por entrenadores de experiencia y no por jóvenes. ¿Indirecta para Lucas González?

"¿Qué me quieren decir que somos un equipo reactivo? Los jóvenes entrenadores tienen que tener respeto por los demás. Algunos tuvimos que dirigir muchos años antes de tener un equipo grande. Otros tienen la suerte de hacerlo al inicio de sus carreras. Hay que tener respeto por la gente, no importa el estilo, no importa la forma. Escucho hablar de Millonarios y nosotros en Águilas hicimos más puntos que ellos, que América, que DIM. He visto que empiezan a criticar al que se mete atrás, cada quien hace lo que puede, tu deber es resolverlo. No puedes ser hombre de una sola teoría, hay que respetar al oponente, quitarle el mérito al otro no es lo más correcto", expresó.

Por las dudas que dejó esta última declaración, César Farías aclaró que sus palabras nada tienen que ver con Lucas González, por lo contrario, elogió la joven carrera del DT bogotano a quien curiosamente reemplazó también el semestre pasado en Águilas Doradas. El actual adiestrador 'escarlata' resaltó la labor hecha por Lucas en ambos equipos, pero también le dio mérito al trabajo que él mismo hizo para superar, por ejemplo, lo realizado en el eenco antioqueño.

"No tengo ningún problema con el joven Lucas, me parece que tiene mucho potencial. Me toco recibir dos equipos dirigidos por él, nunca salí a decir nada porque no tengo nada en contra de Lucas. No me quiero comparar con él ni con ningún entrenador, no le quito el mérito a nadie. Escuché comentarios que no tenía la capacidad de estar acá, cuando veo los números supero el 70%. No me traten de tonto o de incapaz porque no lo soy. Por supuesto que me habré equivocado mil veces, pero de ahí a ser un entrenador incapaz no. Los números me avalan para dirigir acá. A veces uno quisiera un poco más de respeto hacia uno", aseguró.