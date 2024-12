Real Cartagena publicó un duro comunicado y advirtió qué pasará si no hay repechaje

Los dos equipos ascendidos para las Ligas BetPlay del 2025 están cerca de definirse. Sin embargo, en medio de esa coyuntura, se ha desatado una polémica.

Pues, mientras que Unión Magdalena y Llaneros reclaman que ya deberían estar ascendidos por ser los campeones del primer y segundo semestre de los Torneos BetPlay del 2024, el Real Cartagena asegura que en el reglamento de Dimayor se específica que tiene derecho a un repechaje para buscar el ascenso.

Por lo tanto, este 9 de diciembre se llevó a cabo una asamblea extraordinaria para aclarar cómo será la definición de los ascensos y se explicó cuáles serían los escenarios en los que podría jugarse un repechaje con el Real Cartagena.

Así se definirán los ascendidos a la Liga BetPlay, según la Dimayor

Tras una votación, en la presidencia de la Dimayor se estipuló que si Unión Magdalena queda campeón y Llaneros ocupa el primer lugar de la reclasificación, ascenderán los dos.

Por otra parte, si el Unión Magdalena es campeón y, además, queda en la primera posición de la reclasificación, tendrá que disputarse un repechaje entre Real Cartagena y Llaneros.

Y, por último, si Llaneros obtiene el título y es primero de reclasificación, también habrá lugar a repechaje, pero entre Unión Magdalena y Real Cartagena.

Sin embargo, después de que se dieron a conocer esas decisiones, Real Cartagena se pronunció e hizo una contundente advertencia.

Real Cartagena advirtió qué decisión tomaría si no se juega el repechaje para ascender

El equipo cartagenero manifestó que, en primera instancia, se realizó una asamblea que tuvo una duración de ocho horas y en la que se votó para aclarar si ellos tenían facultades para resolver el conflicto generado por el sistema de ascenso.

En esa reunión ganó el sí con 10 votos, perdió el no con 9 y 16 clubes tomaron la decisión de no votar. Sin embargo, Real Cartagena manifestó que la presidencia de la Dimayor realizó una reunión adicional y llegó a la conclusión de que la Asamblea no tenía facultades en ese tema.

De esa manera, el club aseguró que, en caso de que se presente el escenario en el que quedaría descartado el repechaje, iría al TAS.

"En caso de ser necesario, acudiremos al TAS para que se dispute el repechaje que por reglamento ganó el Real Cartagena. Además, reclamaremos por los prejuicios institucionales y económicos que se deriven de la privación de nuestro derecho adquirido", enfatizo el equipo en el que milita Teófilo Gutiérrez.

"Según la interpretación de la Dimayor, el Real Cartagena disputaría el repechaje si el ganador es además primero en la reclasificación", añadió el club en su comunicado.