Unión Magdalena pidió ser declarado como ascendido oficialmente: estos son sus argumentos

Unión Magdalena se coronó campeón del segundo semestre del 2024 del Torneo BetPlay el pasado martes 3 de diciembre luego de empatar 1-1 la vuelta frente a Llaneros para conseguir un contundente global de 5-1, con el que ahora el equipo ‘bananero’ pide ser ascendido oficialmente a la Primera División.

Mediante un comunicado formal para Dimayor, Unión le solicitó al máximo ente del fútbol colombiano que los declare como ascendidos, pues según ellos cumplen a cabalidad las condiciones expuestas en el reglamento.

"El club Unión Magdalena S.A. cumple a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en especial con las condiciones del parágrafo 4º del artículo 26 del precitado reglamento, el cual sostiene que en el evento que alguno de los equipos campeones de los Torneos Betplay DIMAYOR I y/o II, sea el mismo en ocupar la primera y/o segunda posición en la tabla de Reclasificación Total, será ascendido", indiciaron inicialmente.

Unión pidió ser ascendido

Según el comunicado del Unión, el club ‘bananero’ cumple explícitamente las dos condiciones que se estipulan en el reglamento de ascenso, por lo que la Dimyor debería declararlo como ascendido a Primera División.

a) La primera condición del reglamento se cumple dado que el Club Unión Magdalena S.A. se coronó campeón del Torneo Betplay DIMAYOR II el pasado 3 de diciembre de 2024.

b) La segunda condición también se satisface, ya que actualmente el Club Unión Magdalena S.A. ocupa la segunda posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo Betplay 2024, con 86 puntos.

Es importante resaltar que existe la posibilidad de que Unión Magdalena S.A. alcance la primera posición en la reclasificación, pero matemáticamente no puede descender al tercer lugar, dado que el equipo que se encuentra en dicha posición está tres puntos por debajo del Unión Magdalena S.A. y no tiene opciones de sumar puntos adicionales. Además, Real Cartagena no fue campeón ni finalista de ninguno de los dos Torneos Betplay 2024.

Nuestra solicitud se fundamenta en la normatividad que regula el torneo y en los logros deportivos alcanzados por el Club durante el año 2024.