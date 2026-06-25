🔴 Ecuador 2-1 Alemania, Mundial de 2026: reviva los mejores momentos del partido

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) se vestirá de gala para albergar uno de los compromisos más dramáticos y cruciales del Grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Selección de Ecuador se enfrenta a la poderosa Alemania con una misión titánica: derrotar a uno de los máximos favoritos del torneo para mantener vivo el sueño de clasificar a los dieciseisavos de final. El encuentro arranca a las 15:00 horas (hora de Ecuador y Colombia).

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Ecuador y una sequía que urge romper

El proceso del director técnico Sebastián Beccacece se encuentra en su momento más crítico dentro de la cita norteamericana. Tras clasificar con solidez en las eliminatorias de la CONMEBOL, la Tricolor no ha podido replicar ese gran nivel en el torneo. Con apenas un punto cosechado, producto de una derrota por la mínima ante Costa de Marfil (1-0) y un amargo empate sin goles (0-0) frente a Curazao, el panorama es complejo.

La gran preocupación combinada del cuerpo técnico y la afición radica en la falta de contundencia ofensiva: Ecuador todavía no ha marcado goles en lo que va de esta Copa del Mundo. Figuras de la talla de Enner Valencia y Gonzalo Plata cargarán con la responsabilidad de romper este cerrojo histórico. Pese a las dudas, Beccacece se mostró optimista en rueda de prensa:

"Sabemos del poderío de Alemania, de su historia y su presente, pero yo creo mucho en estos futbolistas".

Una máquina alemana que no saca el pie del acelerador

En la otra acera de la cancha, la realidad de los dirigidos por Julian Nagelsmann es sumamente dulce. Alemania llega con el boleto a la siguiente ronda asegurado tras encadenar dos victorias consecutivas. Destrozaron a Curazao por 7-1 en su debut y remontaron con carácter ante Costa de Marfil con un agónico 2-1, gracias a un doblete del encendido atacante Deniz Undav, quien registra 5 participaciones directas de gol saliendo desde el banquillo.

Los teutones arrastran una impresionante racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones y promedian un letal registro de 4.5 goles por partido en este certamen.

Aunque Nagelsmann podría rotar algunas piezas clave debido a las bajas confirmadas por lesión de Nathaniel Brown y Nico Schlotterbeck, el fondo de armario de la Mannschaft (con Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Antonio Rüdiger) asoma como un obstáculo formidable.