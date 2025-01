Efraín Juárez reveló detalles inéditos de su salida de Atlético Nacional: "no fue la forma"

La salida del técnico mexicano, Efraín Juárez, sigue teniendo repercusión en el fútbol colombiano. Y es que a pesar de que ambas partes dieron su versión de la historia, este lunes, el estratega volvió a encender la polémica al revelar nuevos detalles.

Como ya es conocido, Juárez decidió dar un paso al costado por diferencias con la directiva del club. Tras su renuncia, el mexicano usó sus redes sociales como arma para defenderse de todas las críticas que hicieron en su contra por abandonar el barco.

"Cuenten la historia. Pero cuenten la verdad”, dijo en una de sus publicaciones. "Ojalá hubiera habido una mejor comunicación. Gracias al Atlético Nacional”, agregó en otra.

Ahora, tras seis días después de su salida, Juárez dio nuevos detalles de su dimisión en el cuadro antioqueño.

Juárez contó la verdad de su salida

Durante la noche de este lunes 20 de enero, Juárez concedió una entrevista en la cadena ESPN. Allí, el mexicano reveló detalles inéditos de su salida, dejando ver sus diferencias con la directiva de Nacional.

“Soy un hombre de principios y valores, valoro el respeto, la comunicación, la honestidad, la lealtad y sentí que esos principios no estaban acordes a lo que propago. Pasaron circunstancias que no fueron acordes a mis principios y valores”, dijo de entrada.

Siguiendo por la línea, Juárez soltó la verdad sobre el manejo que le dieron al tema del mercado de fichajes y las salidas de algunas figuras.

“Nunca pedí que me trajeran nada. Me entregaron un grupo de grandes jugadores, ya formado, y con ellos conseguimos dos títulos. Entendía que a lo mejor el técnico podía estar envuelto en la toma de decisiones de jugadores”.

Y agregó: "Nunca fui avisado de lo que traía el club, me fui enterando por diferentes medios que llegaban los jugadores. No me consultaron nada, solo me informaron cuando estaba firmado. Estaba extrañado porque no es la forma de trabajar”.

Finalmente, Juárez contó que tuvo un encuentro con el presidente de la institución, Sebastián Arango.

“Lo hablé y nos sentamos para dialogar y llegamos a un acuerdo. Ellos entendían que no eran las formas, nos dimos la mano y me dijeron que no iba a volver a suceder. Pero el martes sucedió una cosa (el fichaje de Matheus Uribe) que no la puedo pasar y nunca fui informado. Fue impactante porque sí había la posibilidad, pero yo no estaba de acuerdo, no por la calidad, sino porque en esa posición teníamos cinco volantes”.

Nacional ya tiene nuevo técnico

Ya con la página de Juárez en el pasado, Atlético Nacional hizo oficial la llegada del nuevo técnico, Javier Gandolfi.

Mediante sus redes sociales, el equipo verdolaga grabó la llegada del técnico argentino al país, donde tendrá la misión de defender los títulos de liga y copa.