Egan Bernal prende las alarmas en el Ineos: posible retiro del Tour de Francia 2024

Una fuerte noticia sacudió el mundo del ciclismo colombiano en las últimas horas, pues se comenzó a rumorar que Egan Bernal, el segundo mejor cafetero en el Tour de Francia 2024, podría dejar la competencia internacional por algunos problemas de salud, los cuales le impedirían su partida en la tercera semana de la carrera.

Según dio a conocer el portal flamenco Het Nieuwsblad, Egan Bernal habría dado positivo en las últimas pruebas covid-19 que realizaron en el Ineos, motivo por el cual, el colombiano tendría que bajarse de su bicicleta en la edición del Tour de Francia 2024, dejando un vacío entre todos los colombianos.

Ineos todavía no se ha pronunciado sobre el estado de salud de Egan Bernal

A pesar de la información, el Inoes, equipo donde milita el colombiano, no ha confirmado los rumores que se han dado a conocer desde el país del viejo continente, por lo que no se descarta una posible baja de Egan Bernal en la competencia internacional, pues a pesar de que no está peleando en la tabla general, se ha convertido en una de las piezas claves del equipo en la carrera.

Por su parte, se conoció que Tom Pidcock, compañero de Egan Bernal en Ineos también tuvo que dejar la competencia internacional en los últimos días por salir positivo en la prueba de covid-19 que realizó el equipo, por lo que no se descarta que el colombiano pueda ser uno de los contagiados del equipo.

Declaraciones de Egan Bernal en el Tour de Francia

En diálogo con el diario Marca, el pedalista zipaquereño se desahogó y soltó una fuerte crítica a la nueva generación de pedalistas que manda la parada en la presente edición del Tour de Francia.

“En el Tour del 2019 digamos que la carrera estaba un poco más controlada, era un poco más predecible de todo lo que iba a pasar”, declaró haciendo una comparación con el título que conquistó.

El colombiano aseguró que en la actualidad "ya no respetan" ni los códigos que hay entre líderes.

“Había incluso más respeto en el pelotón, ahora no hay nada de respeto. Ayer (domingo) la ‘camiseta amarilla’ paró a orinar y era un momento en el que se sabe que todo el mundo tiene que respetar. Ya la fuga se había ido y había gente que seguía arrancando, eso antes no pasaba”, agregó.