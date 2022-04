¡Inédito! Egan Bernal reveló secretos de su recuperación y de su regreso a la bicicleta

Ya casi se van a cumplir tres meses desde aquel accidente del que Egan Bernal resultó herido de gravedad y a pesar que las primeras impresiones luego de salvar su vida pronosticaban un muy lejano regreso a la bicicleta, el campeón del Tour de Francia 2019 pedalea cada día más fuerte.

El pasado 27 de marzo, Bernal anunció que montó bici en las carreteras de Cundinamarca por primera vez desde que el choque con un bus, y desde entonces, las noticias buenas entorno a su recuperación no han parado.

De hecho, Egan se ve cada día más entero y aunque su regreso a la competencia oficial aún se ve lejano y es incierto, el oriundo de Zipaquirá se sigue preparando para volver a su mejor versión.

Así las cosas, el INEOS Grenadiers publicó un video de un entrenamiento del pedalista de 25 años en bicicleta estática y en el que compartió con medios de comunicación y con varios de sus seguidores, por lo que aprovechó para entregar unas declaraciones sobre lo que ha sido su recuperación.

Vea más acá: Revelan detalles de cirugías de Egan Bernal: la fortuna que costó su tratamiento

"Ha sido el mejor día de mi vida, el poder montar bicicleta después del accidente, y hacerlo con mis amigos, con mi familia, con mi mamá y con mi hermanito fue muy bonito y especial", afirmó Bernal en el video y con evidente emoción.

Sobre los primeros días post-accidente, confesó: "Supe lo grave que era cuando había pasado todo. Cuando me desperté me contaron lo que había pasado. No tuve que vivir la angustia de que iba a entrar a cirugía y podría haber perdido la movilidad. Saber que las personas que estuvieron, que me vieron en la camilla, son las que me vieron quejarme con dolor, son las que están ahí. Me cambiaron el pañal, me limpiaban cuando iba al baño, esas cosas pequeñas las voy a recordar por siempre".

Como lo ha dicho en varias oportunidades, Egan Bernal está empezando de ceros en su vida y el entrenamiento abierto al público fue una de esas 'nuevas primeras veces'. Después de mucho tiempo, el ciclista volvió a pedalear alentado por sus seguidores y no ocultó la emoción que le generó recibir tanto cariño.

"El reto (rodada virtual) fue la primera montada con las personas, es como volver a sentirme otra vez importante. Mostrar la marca, me siento orgulloso cuando me pongo el uniforme de INEOS y poder hacer un evento. Soy ciclista y estoy haciendo algo. A las personas que siguen al equipo y estuvieron pendientes de mi, les digo que gracias y hay Egan para rato y espero volver a competir", apuntó.

Vea las declaraciones completas de Egan Bernal