'Superman' López se ilusiona: "estoy en el camino correcto hacia el Giro”

Y un día Miguel Ángel López volvió a sonreír. Este jueves, 'Superman' ganó la cuarta etapa del Tour de Los Alpes y consiguió así su primer triunfo de la actual temporada.

El ciclista boyacense estaba teniendo hasta el momento un nivel bastante discreto y en el Astana empezaron a preocuparse no por lo hecho en las últimas carreras, sino porque el Giro de Italia, la primera gran salida del año, está a la vuelta del esquina.

Y es que no es para menos, pues el colombiano será el jefe de filas de la escuadra kazaja en la corsa rosa y además, es uno de los principales candidatos a quedarse con el título, pero cada vez son más las dudas con las que llega López.

Precisamente, el Tour de Los Alpes es la penúltima carrera preparatoria para el Giro, por lo que también se esperaba un grato desempeño de 'Superman', pero no ha sido así, aunque ha venido de menos a más. Tras empezar en los últimos puestos de la general, Miguel Ángel ha escalado algunas posiciones y luego del triunfo en la etapa de hoy, se trepó en la casilla 33, sin ninguna posibilidad de aspirar al título este viernes.

'Superman' López sobre su triunfo en Tour de Los Alpes

Respecto a su buena actuación este jueves, Miguel Ángel López habló y dijo que estaba motivado por cómo era el recorrido y que su estrategia era ir yendo de a poco y mirar cómo se sentía sobre el final para decidir si se iba a lanzar en ataque o no.

“Era la única etapa con final en subida y, definitivamente, hoy estaba motivado para intentar algo. Me mantuve tranquilamente en el grupo principal mientras teníamos a Sebastián (Henao) y Fabio (Felline) en la escapada, pero cuando quedó claro que no se llegaría a la meta, decidí atacar. Hice un movimiento potente, consiguiendo en poco tiempo un hueco respecto al pelotón. Pero hasta un momento no estaba seguro de poder alcanzar a Thibaut Pinot”.

'Superman' protagonizó un electrizante 'cabeza a cabeza' con Pinot desde que emprendió su ataque a falta de cuatro kilómetros para la meta, pero fueron en los últimos dos cuando le imprimió más velocidad a sus pedaleos y logró pasar al ciclista francés.

"A falta de unos 2,5 kilómetros por fin le he visto delante, y en ese momento he dado lo mejor de mí para alcanzarle y después volver a atacar", añadió el colombiano.

Aunque no ha sido bueno el arranque de temporada para Miguel Ángel López, aseguró que en la última semana pudo dar buenas muestras de su nivel y eso le da confianza para estar a la altura en el Giro de Italia, que comenzará el próximo 6 de mayo.

“Llegamos aquí con el objetivo de dar el último paso en nuestra preparación para el Giro de Italia, para sentir el ritmo de carrera, probar diferentes tácticas e intentar ganar una etapa. Creo que estamos pasando una buena semana aquí en el Tour de los Alpes, siento que mi forma está creciendo y estoy en el camino correcto hacia el Giro”, sentenció.

Por último, 'Superman' quiso celebrar su primera victoria del 2022 con una dedicatoria bastante especial: "Además, quería dedicar la victoria a mi segundo hijo, que esperamos con mi mujer en breve".