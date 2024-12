El 'Arriero' Herrera reclamó hasta con groserías por la polémica eliminación del Once Caldas

Hay polémica en el fútbol colombiano luego de que se definiera que Deportes Tolima es el primer clasificado a la gran final de la Liga BetPlay en el segundo semestre del 2024. El equipo 'Pijao' ganó ante Once Caldas en la última fecha y cumplió con el objetivo.

Sin embargo, este triunfo generó bastante controversia con relación al tema arbitral, puesto que hinchas y cuerpo técnico del equipo de Manizales señalan que hubo un penal que hubiera sido clave para que ellos se quedaran con el boleto a los juegos definitivos.

¿Qué pasó en el partido entre Tolima y Once Caldas que provocó la polémica?

En una jugada al final del compromiso, Once Caldas tuvo una aproximación con peligro. Cuando uno de los atacantes tenía el balón en el área, fue derribado por un jugador del Tolima sin disputar la posesión del balón.

Esta acción no fue pitada como penal por el árbitro central del compromiso y posteriormente no hubo llamado del VAR para la revisión de la acción en el monitor. Por esta razón, hay reclamos entre la gente del 'Blanco-Blanco'.

A las groserías: así fue la rueda de prensa de Hernán Darío Herrera

Una vez se confirmó la eliminación de Once Caldas, el técnico Hernán Darío el 'Arriero' Herrera habló ante los medios de comunicación en rueda de prensa, donde se dejó llevar por el momento a causa de lo que él considera una mala actuación arbitral.

"Da berraquera; da putería, que un partido bien jugado del Once en el segundo tiempo un arbitraje nos lo quite. ¡Da putería! No puede ser, porque nosotros hemos luchado, el Once ha luchado", comentó inicialmente el entrenador del club caldense.

"Un señor que no pita un penal de esos, que no mira el VAR, es un descaro", añadió Herrera visiblemente enojado.