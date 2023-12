Elvis Perlaza rompió el silencio de su posible llegada a Independiente Santa Fe: “Sería lindo”

Durante las últimas horas, se dio a conocer que Elvis Perlaza, actual jugador de Millonarios, estaría próximo a salir del cuadro capitalino y llegaría a Independiente Santa Fe, convirtiéndose en uno de los primeros refuerzos del equipo cardenal para la próxima temporada y desatando un sinfín de comentarios en las redes sociales.

El encargado de dar la noticia fue Felipe Sierra, periodista de Win Sports, quien por medio de las redes sociales informó que las negociaciones entre el lateral derecho e Independiente Santa Fe estarían bastante adelantadas para llegar a un acuerdo para la próxima temporada, teniendo en cuenta que su vínculo con Millonarios no se sería renovado.

Elvis Perlaza habló de la posibilidad de llegar a Independiente Santa Fe

Ante los rumores presentados en las redes sociales, Elvis Perlaza rompió el silencio y habló con el programa El Alargue de Caracol Radio, dejando claro que hasta el momento Millonarios no le ha notificado nada su futuro, motivo por el cual ya se ha comenzado a mover para tener un equipo en la próxima temporada.

“Yo estoy esperando terminar mi contrato y Millonarios no me ha notificado nada. Lo de Santa Fe me sorprendió, pero estoy esperando que suceda en mi futuro”, fueron las palabras del lateral derecho sobre su posibilidad de llegar a rival de patio del conjunto embajador en la próxima temporada.

Además, dejó claro que sería lindo reto llegar a Independiente Santa Fe en el 2024, puesto que es un equipo respetable en todo el fútbol colombiano, pero afirmó que todo dependerá con la notificación que le haga Millonarios en los próximos días, donde le definirán si será tenido en cuenta por el cuerpo técnico la próxima temporada.

“No puedo quedarme de brazos cruzados, debo buscar alternativas. Sería lindo, es un equipo de respeto (Santa Fe), pero Millonarios aún no me notifica nada”, finalizó el Elvis Perlaza sobre el cuestionamiento de su futuro.

Independiente Santa Fe tendría a tres referentes en carpeta

Según dio a conocer Camilo Bernal, periodista de Win Sports, Independiente Santa Fe habría aceptado que tres referentes del club entrenen en la pretemporada del equipo para que sean observados por Pablo Peirano, quien será el que tenga la última palabra para mirar si se quedan en el cuadro cardenal o no.

“Jorge Luis Ramos, Juan Daniel Roa y Sebastián Salazar, se entrenan con Santa Fe esperando la aprobación de Peirano”, fueron las palabras del periodista en mención sobre los jugadores que podrían llegar al equipo bogotano.