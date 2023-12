Independiente Santa Fe le daría la oportunidad a varios referentes del club en el 2024

La situación de Independiente Santa Fe parece estar cada vez más graves, pues a pesar de que ya lleva varios días sin competencia, el club no ha anunciado ninguna incorporación para el 2024, por el contrario, solo ha dado a conocer la salida de diez jugadores, lo cual mantiene con las alarmas encendidas a todos los aficionados del equipo capitalino.

Ante la angustia de todos los aficionados del equipo Cardenal, se dio a conocer que en la actualidad hay tres referentes de Independiente Santa Fe que están entrenando con la plantilla y que estarían siendo observador por Pablo Peirano, entrenador del club, quien dará el visto bueno para que se conviertan en los nuevos refuerzos del león.

Independiente Santa Fe dejó entrenar a tres referentes

Según dio a conocer Camilo Bernal, periodista de Win Sports, Independiente Santa Fe habría aceptado que tres referentes del club entrenen en la pretemporada del equipo para que sean observados por Pablo Peirano, quien será el que tenga la última palabra para mirar si se quedan en el cuadro cardenal o no.

“Jorge Luis Ramos, Juan Daniel Roa y Sebastián Salazar, se entrenan con Santa Fe esperando la aprobación de Peirano”, fueron las palabras del periodista en mención sobre los jugadores que podrían llegar al equipo bogotano.

Jorge Luis Ramos, Juan Daniel Roa y Sebastián Salazar, se entrenan con Santa Fe esperando la aprobación de Peirano.

Vale mencionar que el último club que estuvo Sebastián Salazar fue Bogotá de la segunda división del fútbol colombiano, mientras que Jorge Luis Ramos no tuvo una buena presentación en Equidad Seguros, haciendo que su vínculo no fuera extendido por el equipo bogotano.

Independiente Santa Fe interesado en Elvis Perlaza

Por otro lado, se dio a conocer que Independiente Santa Fe estaría interesado en Elvis Perlaza. De acuerdo con Felipe Sierra, periodista de Win Sports, el lateral cartagenero tendría negociaciones avanzadas para firmar con el otro equipo de la capital.

“Elvis Perlaza (34) no seguirá en #Millonarios y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #SantaFe, ya tiene una oferta para que firme hasta diciembre de 2024. El lateral no seguirá en el ‘embajador’ porque no prolongarán su vínculo”, fueron las palabras del periodista en mención sobre el interés.

Vale mencionar que Elvis Perlaza no seguirá con Millonarios en el 2024, teniendo en cuenta el bajo rendimiento que tuvo el lateral en los partidos finales, haciendo que las directivas desistieran de la renovación del defensa.