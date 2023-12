Omar Pérez se arrepintió del 'hotelazo' a Gerardo Pelusso: "Uno de los peores errores que cometí"

Gerardo Pelusso consiguió el título más importante en la historia de Independiente Santa Fe: la Copa Sudamericana 2015. Tras la controversial partida del entrenador uruguayo, el único que ha podido brillar con el 'león' es Gustavo Costas. Después de estas dos etapas, el cuadro de la capital no ha 'levantado cabeza' y, actualmente, atraviesa una preocupante crisis deportiva y dirigencial. Omar Pérez, ídolo 'cardenal', habló de su desencuentro con el estratega 'charrúa' y del presente del 'albirrojo'.

El 20 de marzo de 2016, Millonarios se citó con Santa Fe para disputar un clásico en El Campín. La noche antes del encuentro, miles de hinchas del primer campeón se reunieron en el hotel donde estaba concentrado el plantel de Pelusso para reclamarle por la no convocatoria de Pérez. El director técnico no soportó este lamentable suceso y dio un paso al costado. Agustín Julio terminó dirigiendo dicho compromiso y los 'embajadores' se impusieron por 2-0.

"Una etapa al principio muy buena, hablaba constantemente con él. Hablaba muchísimo de fútbol, pero hubo un quiebre en esto de los códigos. Había gente que decía que no jugábamos a nada, que no teníamos la identidad que teníamos antes y como capitán lo dije. Quizás lo tomó mal o que era algo personal y ese fue el quiebre que nos distanció un poco", empezó diciendo el ex volante argentino en una conversación con 'AS'.

Omar Pérez habló sobre el 'hotelazo' que le hizo la hinchada 'cardenal' a Gerardo Pelusso

"Yo siempre lo dije, el modo en que se dio estuvo mal. Fue uno de los peores errores que cometí, pude haberlo hecho de otra forma. El tema de la gente cuando traté de decirles que no lo hicieran ya era demasiado tarde", agregó Pérez, quien también vistió la camiseta de Boca Juniors.

Omar Pérez lamentó la actualidad de Santa Fe

"No lo veo como lo deseo. No lo veo como me gustaría verlo. Pero como no estoy en la institución no puedo decir mucho más. Me gustaría que Santa Fe estuviera en los primeros lugares y eso implica que la gente llene el estadio. Hasta ahí queda mi análisis porque no puedo decir mucho más", concluyó.