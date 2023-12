¿Lo celebra la hinchada? Santa Fe estaría cerca de quitarle un campeón a Millonarios

Ya con la temporada de la Liga BetPlay finalizada en 2023, los equipos avanzan en su plan de reforzarse 'hasta los dientes' para un mejor rendimiento el próximo año. Los grandes son los llamados a dar golpes de opinión en el mercado.

Uno de los clubes que más expectativas genera por las contrataciones que puede hacer es Independiente Santa Fe, pero no precisamente por jugadores de renombre, sino por la urgencia de darle un salto de calidad a la plantilla para volver a pelear títulos después de mucho tiempo.

Con ese objetivo de tener un gran 2022, Pablo Peirano ha realizado una importante barrido en el equipo. Hasta el momento se ha confirmado la salida de 17 futbolistas, y ahora iniciará el proceso de nuevas contrataciones.

Con esa cantidad de bajas, no hay ninguna duda que Santa Fe tendrá que reforzarse en todas las líneas. Todavía no hay anuncios oficiales en cuanto a llegadas, pero el club avanza en negociaciones por varios jugadores y hay unos con los que están cerca de llegar a un acuerdo para ponerse la piel del 'león' en 2024.

Elvis Perlaza pasaría de Millonarios a Santa Fe

Uno de los que estaría a punto de llegar al 'cardenal' sería ni más ni menos que un campeón con Millonarios este año: Elvis Perlaza. De acuerdo a Felipe Sierra, periodista de Win Sports, el lateral cartagenero tendría negociaciones avanzadas para firmar con el otro equipo de la capital.

🚨 EXCL. Elvis Perlaza (34) no seguirá en #Millonarios y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #SantaFe, ya tiene una oferta para que firme hasta diciembre de 2024 🔴⚪️



👀 El lateral no seguirá en el ‘embajador’ porque no prolongarán su vínculo pic.twitter.com/aXFjW0ShR7 — Pipe Sierra (@PSierraR) December 18, 2023

Aunque no se ha hecho oficial, Perlaza no continuará en el 'embajador' luego de que el club decidiera no renovarle el contrato a pesar de que la voluntad de Alberto Gamero era seguir contando con él, como lo reveló el propio entrenador en diálogo con Antena 2.

A sus 34 años, Perlaza vestiría la octava camiseta de su carrera luego de pasar por Atlético Huila, Envigado, Boyacá Chicó, Fortaleza, Jaguares, Medellín y Millonarios, con el que levantó un título de Copa BetPlay en 2022 y otro de liga este año contra Atlético Nacional.