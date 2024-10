Una marea azul en El Campín: la locura de la hinchada de Millonarios en el clásico capitalino

La previa del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios estuvo marcada por la pasión de los hinchas, especialmente de los embajadores, quienes hicieron una impresionante bienvenida a su equipo. A pesar de que Santa Fe era el equipo local, la llegada de Millonarios al estadio El Campín fue una locura descontrolada, con miles de seguidores creando una atmósfera electrizante.

Las calles aledañas al estadio se vistieron de azul, y los cánticos no cesaron ni un segundo, demostrando que ni la condición de "visitantes" en la cancha ni en las tribunas afecta la lealtad de su afición.

Las imágenes y videos que circularon en redes sociales dejaron en claro que, aunque Santa Fe era el anfitrión, la hinchada de Millonarios se robó el show. Los fanáticos embajadores recibieron al bus del equipo con bengalas, banderas y cánticos ensordecedores que convirtieron el sector occidental en un mar azul. "Deleítense, esta es la hinchada de Millonarios de Colombia", se leía en un mensaje compartido en redes, reflejando el orgullo y la devoción de una de las hinchadas más grandes del país.

La Hinchada de Millonarios se Roba el Show

En cuanto a lo deportivo, Santa Fe llegaba a este encuentro con la posibilidad de consolidarse en los puestos de cuadrangulares. El equipo cardenal, bajo el mando de Pablo Peirano, se encontraba en buena racha con dos victorias y tres empates en sus últimos compromisos, y veía en este clásico una oportunidad para seguir escalando en la tabla. Además, el regreso del arquero Juan Espitia y el atacante Edwar López añadía solidez a su planteamiento, aunque lamentaban la ausencia de jugadores clave como Ángel Álvarez y Jown Cardona.

Por otro lado, Millonarios llegaba con la urgencia de sumar tres puntos para asegurar su clasificación a los cuadrangulares. Con el regreso de figuras como Leonardo Castro, Sergio Mosquera y Juan Pablo Vargas, el equipo de Alberto Gamero lucía más completo y preparado para dar la batalla. A pesar de las bajas sensibles de David Mackalister Silva, Daniel Cataño y Radamel Falcao García, el equipo estaba confiado en poder repetir la victoria del último clásico, donde derrotaron a Santa Fe 3-1 en marzo.

El ambiente estaba listo, y aunque Santa Fe era local, los hinchas de Millonarios dejaron claro que en la tribuna y en las calles no hay visitantes cuando se trata de apoyar a su equipo. Este 316° clásico capitalino prometía ser una batalla no solo en el campo de juego, sino también en el corazón de los hinchas, quienes demostraron que su pasión no tiene límites.

