"No quería renovar": por primera vez en Millonarios hablan de salida de Román a Nacional

En junio del año pasado se vivió una verdadera tormenta en el entorno de Millonarios por la no renovación de contrato de Andrés Felipe Román y su posterior arribo a Atlético Nacional. La palabra traición fue la más 'amable' que recibió por parte de los hinchas azules.

El contexto no era el más favorable para el jugador. Su decisión de cambiar de equipo y firmar por el rival acérrimo del 'embajador' se dio luego del famoso episodio vivido a principios de 2021, cuando el cuerpo médico de Boca Juniors le detectó un supuesto problema cardiaco de consideración y por eso decidieron no no concretar el fichaje.

El lateral, con el ánimo en el piso, regresó a Bogotá y Millonarios no le soltó la mano. Lo volvió a recibir en el equipo y lo apoyó con exámenes especializados en el exterior para determinar la gravedad del caso. Los resultados finales concluyeron que Román no padecía de nada de consideración, solo de corazón de atleta, y que podía volver a jugar fútbol profesional de manera normal.

Por eso es que cuando Andrés tomó la determinación de no renovar su contrato con el cuadro bogotano a pesar de las varias ofertas que recibió y luego recalar en Nacional, la hinchada albiazul se le fue totalmente en contra y no aceptaron esa 'traición'. Sin embargo, ni el futbolista ni ninguna voz de Millonarios se pronunció al respecto.

Este lunes se llevó a cabo una asamblea de accionistas del club 'embajador' y de manera sorpresiva, el presidente Enrique Camacho rompió el silencio por primera vez en casi un año y explicó cómo se dio la salida de Andrés Román.

"Con relación a Román, nosotros como club respetamos los protocolos médicos que puedan tener otros clubes y en ese sentido no entramos en esas situaciones de conflicto. El jugador fue rechazado en su momento por el cuerpo médico de Boca, por protocolos es una discusión que no vamos a entrar a ver desde el punto de vista médico", dijo en un primer momento acerca de la situación vivida con la frustrada transferencia al 'xeneize'.

"Al jugador le hicimos todo el acompañamiento del caso, tanto médico, como psicológico, como emocional, con todos los compañeros y cuerpo técnico para que lograra una recuperación anímica y física y saliéramos de duda de cualquier problema que tuviera. Afortunadamente eso quedó exitosamente llevado a cabo. El jugador no tenía ningún tipo de problema, de tal manera que se incorporó al grupo. Decidió que no quería renovar el contrato y quería buscar otros horizontes, tenía la libertad para hacerlo y eso fue lo que ocurrió con el jugador", apuntó.

Enrique Camacho no habló más del tema y lo dio por cerrado. Al fin y al cabo los caminos de Millonarios y de Andrés Román han continuado en alza, aunque bien distantes y lejos de volverse a unir en algún momento.