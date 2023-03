Alberto Gamero mostró su felicidad por vencer a Santa Fe en el clásico: “Jugamos sin temor”

En un ambiente de fútbol, Millonarios venció dos goles a uno a Independiente Santa Fe por la décima fecha del fútbol colombiano, dejando a David Macalister Silva como la gran figura del partido, teniendo en cuenta las dos anotaciones que marcó para la victoria del conjunto embajador en una nueva edición del clásico bogotano.

Tras la victoria en el ‘Coloso’ de la 57, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, dio un análisis de lo que fueron los 90 minutos frente a Independiente Santa Fe, asegurando que fue uno de los juegos con más ritmo en el fútbol colombiano, haciendo que el partido fuera muy entretenido para todos los aficionados.

"Estábamos jugando un clásico y se estaba jugando un buen partido por ambos equipos, tanto Santa Fe como nosotros, un partido de ida y vuelta, sin temor, sin miedo, ninguno de los dos equipos, sin guardarse nada”, aseguró el entrenador embajador.

Por otro lado, habló de la estrategia que se utilizó para neutralizar el frente de ataque de Independiente Santa Fe en el segundo tiempo, afirmando que las opciones creadas fueron muy claras.

“Para el segundo tiempo, colocando a ellos dos por fuera e interiorizar el juego nos sirvió mucho. Buscamos tener el balón, el rival nos atacó y creó posibilidades, decíamos que íbamos a jugar un partido sin temor y sin miedo y el que mejor posesión del balón y menos lo pierda; hicimos eso y creamos opciones claras", agregó el entrenador samario.

Además, se refirió de la tarjeta amarilla que recibió Elvis Perlaza por quemada deliberada de tiempo en los primeros 45 minutos, asegurando que es una acción que no le gusta y que no recomienda, puesto que en los entrenamientos no se les pide perder tiempo.

“Yo le decía a (Elvis Perlaza) que una amarilla por un saque de banda (...); no nos gusta que el equipo queme tiempo, me gusta que el equipo juegue con ritmo y creo que Santa Fe también se brindó para eso, para jugar con ritmo y me fastidió porque después hubo una falta”, añadió Alberto Gamero.

Preocupación por Fernando Uribe

Por último, Alberto Gamero explicó la razón por la que Fernando Uribe estuvo ausente en el segundo tiempo frente a Independiente Santa Fe, afirmando que lo sacó por precaución, puesto que sufrió una molestia en el aductor y no quería arriesgarlo para una lesión más complicada.

“Fernando me manifestó de una molestia en el aductor, pero nosotros tenemos también que mirar el ser humano y hoy era un partido donde teníamos jugadores para hacerlo, no quiero que llegue una lesión más dura. Pero sí salió con una molestia", finalizó el DT de Millonarios.