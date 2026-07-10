Pánico en vuelo internacional: Un pasajero casi sale despedido por la ventana tras falla de un motor

Un avión Boeing 737-800 de la aerolínea Ryanair (operado por su filial Malta Air) se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tesalónica (Grecia), luego de que el desprendimiento de una ventanilla de la cabina provocara una descompresión rápida y la eyección parcial de un pasajero.

El incidente ocurrió a primera hora de este viernes, poco después de que el vuelo FR1879 despegara con destino a Memmingen, Alemania.

Según los primeros informes de las autoridades de aviación civil y medios locales, la aeronave se encontraba ganando altitud —superando los 15.000 pies— cuando una pieza metálica, presuntamente desprendida de uno de los motores, impactó contra el fuselaje y destruyó la ventanilla de la fila afectada.

Video de los momentos de pánico que vivió el pasajero

La violenta pérdida de presión neumática dentro de la cabina generó un efecto de succión que arrastró hacia el exterior el torso de un ciudadano serbio de 61 años, quien ocupaba el asiento contiguo a la ventana destruida.

"Se oyó un estallido fuerte, como el reventón de un neumático. Inmediatamente cayeron las mascarillas de oxígeno y comenzó el pánico", relató una de las pasajeras a la emisora Radio Thessaloniki.

"La cabeza y los hombros de este pasajero quedaron fuera de la aeronave. Afortunadamente, llevaba puesto el cinturón de seguridad".

La rápida intervención de su esposa y de los pasajeros adyacentes, quienes sujetaron con fuerza al hombre mientras los tripulantes de cabina gestionaban la emergencia, permitió reincorporarlo al interior del avión antes de que la situación pasara a mayores.

Tras declarar la emergencia en el aire, los pilotos realizaron maniobras de descenso rápido, quemaron combustible y lograron aterrizar la aeronave de forma segura de regreso en el aeropuerto de origen.

El pasajero afectado fue trasladado de urgencia al Hospital AHEPA de Tesalónica en estado de shock grave. Fuentes médicas indicaron que, si bien su vida no corre peligro, presenta lesiones cervicales por el impacto, contusiones severas y quemaduras por fricción provocadas por el viento helado a gran velocidad.

A través de un escueto comunicado, un portavoz de Ryanair confirmó que el vuelo "regresó poco después del despegue debido al desprendimiento de una ventanilla" y aseguró que se habilitó un avión de sustitución para trasladar al resto de los viajeros a Alemania.

No obstante, la aerolínea ha evitado pronunciarse formalmente sobre la supuesta falla del motor. Las autoridades de seguridad aérea griegas ya han abierto una investigación técnica para examinar los restos del fuselaje y determinar el origen del fallo estructural.