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Hermano del expresidente Álvaro Uribe será trasladado a una guarnición militar

El exmandatario agradeció al Gobierno Nacional e indicó los abogados de su hermano, Santiago Uribe, seguirán buscando pruebas para corregir “la enorme injusticia de su condena”.

Foto: Archivo Noticias RCN
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Noticias RCN

julio 10 de 2026
05:12 p. m.
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Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, será trasladado a una guarnición militar, luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmará la condena de 340 meses de prisión en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas conductas agravadas.

Así lo dio a conocer en la tarde del viernes, 10 de julio, el exmandatario y líder natural del Centro Democrático, en un mensaje compartido a través de su cuenta en la red social X:

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“Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El General Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, me informó que el Presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias”.

E indicó que los abogados de su hermano seguirán trabajando “en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena”.

¿De qué se acusa a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez?

El proceso contra Santiago Uribe, uno de los más mediáticos de lo últimos años, inició en 2013 por su presunta participación en la conformación y dirección del grupo conocido como los “Los Doce Apóstoles” que, en los años noventa, habría estado detrás de episodios de “limpieza social” en municipios de la zona norte de Antioquia.

En noviembre de 2024 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia determinó que debía ser absuelto de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

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Sin embargo, en noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y lo declaró penalmente responsable; por lo que fue condenado a poco más de 28 años en prisión.

Entonces, Uribe apeló la decisión, pero la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en su contra el mes pasado (junio de 2026). Y, en respuesta, la defensa del hermano del expresidente interpuso un recurso extraordinario de casación.

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