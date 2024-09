¿Qué sanciones habrá? A esto se enfrentan Nacional y Junior según el reglamento

El enfrentamiento entre hinchas del Junior y Nacional en la noche del jueves en el Atanasio Girardot, quedó plasmado como un nuevo suceso de violencia en las canchas del fútbol profesional colombiano.

La pesadilla en el máximo escenario de los antioqueños se dio luego de un fuerte enfrentamiento entre barras de ambos clubes que terminó con hinchas del equipo tiburón gravemente heridos.

Tras estos sucesos, la Dimayor, máximo ente del FPC decidió dar por terminado el partido por falta de garantías, dejando a la deriva las sanciones a las que se podrían enfrentar ambos clubes.

¿Qué dice el reglamento?

Para sucesos de violencia, como se han presentado en este partido y otros más, los castigos están detallados en la norma.

En el estatuto, se reza: "los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y la seguridad en los estadios y en sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos".

Y se agrega: "Sin perjuicio de la responsabilidad que tienen respecto a la conducta inadecuada de su propia afición serán responsables de cualquier tipo de incidentes y se les podrán imponer medidas disciplinarias y directivas, salvo que puedan demostrar que no ha habido negligencia por su parte al organizar el partido".

Ahora bien, en el caso de que un partido se suspenda definitivamente, tal como ocurrió en la noche del jueves, el reglamento dice: "Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o club, se sancionará a la federación al club con una multa ye declarará la derrota por retirada o renuncia o bien se repetirá el partido".

Foto: AFP

Estas son las sanciones que podrían enfrentar

En el reglamento también se especifica que: “La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas”.

"En caso de suspensión al club respectivo se le impondrá multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción. Si como consecuencia de la conducta anterior se derivara daño a las instalaciones o a las personas, la sanción será de dos (2) a cuatro (4) fechas de suspensión y multa de diez (10) a doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños causados”.