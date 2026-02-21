CANAL RCN
Deportes

Exjugador del Deportivo Cali se entregó ante la justicia por caso de narcotráfico

Víctor Centurión, exarquero paraguayo que militó en el Deportivo Cali, fue enviado a prisión tras entregarse ante las autoridades.

Victor Centurion exportero de Deportivo Cali
FOTO: AFP

AFP

febrero 21 de 2026
02:03 p. m.
El exfutbolista paraguayo Víctor Centurión, recordado por su paso por el Deportivo Cali en 2011, se entregó este 20 de febrero a las autoridades de Paraguay tras ser acusado de integrar una estructura de narcotráfico internacional. La información fue confirmada por la Policía y por el Ministerio Público paraguayo.

Centurión, de 40 años, está señalado de cumplir un rol logístico dentro de una red criminal que operaba bajo el mando del uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica.

Según la investigación fiscal, el exguardameta habría participado en la gestión de aeronaves, suministro de combustible y coordinación de contactos internacionales para el tráfico de drogas provenientes de Colombia, Perú y Bolivia.

La fiscal de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, Ingrid Cubilla, explicó a medios locales que la imputación incluye cargos por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes. Estas conductas, de acuerdo con la legislación paraguaya, contemplan penas que podrían alcanzar hasta 22 años de prisión.

Operativo Nexus II: el contexto de la investigación

La detención del exjugador se produjo en el marco del denominado “Operativo Nexus II”, una ofensiva judicial contra el esquema de narcotráfico vinculado a Marset. La causa busca desarticular una red transnacional dedicada al envío de cargamentos ilícitos hacia mercados internacionales.

Conforme a la imputación fiscal, Centurión respondería al prófugo Dionisio Cáceres, exgerente del club Rubio-Ñú, quien también fue declarado rebelde. Cáceres es señalado como presunto asociado del paraguayo Alexis González Zárate —actualmente detenido— y del propio Marset, ampliando así la dimensión de la estructura investigada por crimen organizado.

Envío a prisión y antecedentes deportivos

El juez especializado en crimen organizado, Osmar Legal, ordenó la remisión de Centurión a la cárcel de Tacumbú, en Asunción, luego de su comparecencia ante la justicia. Días antes, el exfutbolista había sido declarado rebelde por no presentarse ante el llamado judicial, lo que aceleró las medidas en su contra.

Además de su paso por el Deportivo Cali, Centurión integró planteles de clubes paraguayos de primera división como Olimpia, Libertad y Guaraní. Su nombre también aparece vinculado al club Rubio-Ñú, donde coincidió con dirigentes hoy investigados por presuntos nexos con la red criminal.

