Nueva EPS respondió tras la orden de arresto contra su agente interventor y gerente regional por desacato

Luego de que se conociera la orden de arresto contra el agente interventor y el gerente regional por desacato a una tutela, Nueva EPS emitió un pronunciamiento oficial en el que explicó las actuaciones adelantadas frente al caso de la afiliada Blanca Aurora Uribe de Restrepo.

La decisión judicial está relacionada con la atención requerida por la paciente, quien necesita un procedimiento de recambio de marcapasos.

Nueva EPS respondió tras la orden de arresto contra su agente interventor y gerente regional

En su comunicación, Nueva EPS informó que el proceso de referencia para garantizar la continuidad en la atención en salud fue gestionado y autorizado conforme a los protocolos establecidos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

RELACIONADO Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

La entidad explicó que, en el marco de la activación de la ruta de referencia y contrarreferencia, el caso fue socializado con la red prestadora regional y nacional con el propósito de identificar una institución habilitada que contara con la capacidad técnico-científica y la disponibilidad necesaria para realizar la valoración especializada y el procedimiento requerido.

Paciente para explante de marcapasos será atendida en el Hospital General de Medellín

Como resultado de esa gestión, se obtuvo la aceptación por parte del Hospital General de Medellín, institución en la que la afiliada continuará con las valoraciones por parte del equipo especializado y el proceso clínico prequirúrgico correspondiente al recambio de marcapasos.

Nueva EPS reiteró que, en los casos que requieren manejo de alta complejidad, se activan mecanismos de articulación con la red prestadora, atendiendo criterios de oportunidad, disponibilidad de servicios y priorización clínica, garantizando en todo momento la seguridad del paciente y la continuidad del tratamiento.

Finalmente, la entidad señaló que mantiene seguimiento permanente al caso y acompañamiento a la familia, con el propósito de asegurar la integralidad en la atención y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.