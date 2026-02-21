CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 21 de febrero de 2026

¡El Super Astro Sol de este 21 de febrero dejó una gran cantidad de ganadores! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
02:00 p. m.
El movimiento del sábado no solo se siente en las calles o en los planes del fin de semana, sino que también en la expectativa que rodea a quienes esperan conocer la combinación ganadora del día.

El Super Astro Sol de este 21 de febrero de 2026 volvió a ocupar un lugar en la conversación de los jugadores que, fieles a su rutina, guardaron su tiquete con la esperanza de encontrar coincidencias cuando llegó el momento del anuncio.

Para muchos, este juego representa algo más que una apuesta: es una costumbre que se repite con naturalidad, casi como un pequeño ritual que acompaña el cierre de la jornada. Entre números elegidos por tradición, fechas especiales o simples corazonadas, cada sorteo reúne historias distintas que se cruzan en un mismo resultado.

¿Quiénes fueron los ganadores en la jornada de este 21 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 21 de febrero de 2026

El resultado del Super Astro Sol empezó a las 4:00 de la tarde y, tan solo unos segundos después, se reveló que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: XXXX.
Signo zodiacal: XXXX.

El atractivo del Super Astro Sol radica en su formato claro y directo: elegir un número de cuatro cifras junto a un signo zodiacal. Esa simplicidad, sumada a la posibilidad de diferentes premios según el nivel de coincidencia, mantiene el interés de miles de jugadores en todo el país.

¿Cuáles son los premios en el Super Astro Sol?

En el Super Astro Sol existen tres posibilidades de ganar y los premios son los siguientes:

  • Por acertar el signo y los cuatro números: 42.000 veces lo apostado.
  • Por acertar el signo y los tres primeros números: 1.000 veces lo apostado.
  • Por acertar el signo y los dos primeros números: 100 veces lo apostado.
