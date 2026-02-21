CANAL RCN
Deportes

Dimayor reveló la sanción para el Cúcuta Deportivo tras desmanes en el clásico ante Bucaramanga

El ente rector del fútbol colombiano castigó al equipo 'Motilón' y la decisión generó reacciones en redes sociales.

Cúcuta
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
07:53 a. m.
Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga volvieron a disputar un clásico en primera división luego de cinco años de espera, pero las cosas no salieron como se esperaba y los hinchas terminaron protagonizando desmanes que incluso cobraron la vida de un seguidor del equipo 'Leopardo'.

En las tribunas del estadio General Santander comenzaron a evidenciarse las primeras riñas y tras el pitazo final, el caos continuó a las afueras del escenario deportivo, dejando a varias personas heridas. Ante esto, la Dimayor tomó decisiones clave.

Sanciones de la Dimayor tras el 'clásico del oriente'

En primer lugar, la Dimayor sancionó al Cúcuta Deportivo con la suspensión parcial de la plaza en el estadio General Santander en la tribuna occidental así como una sanción de $17.509.050 por los hechos ocurridos en este encuentro.

Tras conocerse la noticia, muchos reaccionaron negativamente al considerar que no se considera que la sanción sea suficiente ante la gravedad de los hechos, principalmente por la muerte del joven Camilo Andrés Rojas.

La captura del presunto asesino del hincha de Bucaramanga

Tras casi un mes de investigaciones, la Policía de Cúcuta confirmó la captura de Wilder Arias, señalado como el presunto responsable del asesinato de Camilo Andrés Rojas el pasado 27 de enero.

"Las labores investigativas y el análisis de los videos que se encontraron durante el partido permitieron la captura de Wilder Arias, alias Franco, como presunto responsable de este homicidio", indicó el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

