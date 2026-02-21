CANAL RCN
Colombia

MinSalud desmiente confirmación y mantiene en estudio el supuesto caso de sarampión en Bogotá

Tras versiones que daban por confirmado el contagio, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud aclararon los hechos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
11:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de que circulara información en la que se señalaba la confirmación de un caso de sarampión en Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud precisaron que el evento continúa en estudio y que, hasta el momento, no hay confirmación definitiva.

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?

Las autoridades sanitarias indicaron que se trata de un caso sospechoso en una persona con antecedente de viaje internacional.

El paciente es un hombre de 30 años que actualmente se encuentra estable y bajo seguimiento médico.

MinSalud mantiene en estudio el supuesto caso de sarampión en Bogotá

El Instituto Nacional de Salud activó el protocolo correspondiente para este tipo de eventos, que contempla el análisis de una segunda muestra y la realización de pruebas complementarias. Estos estudios son los que permitirán establecer la confirmación o el descarte del caso.

Las autoridades explicaron que el reporte en Bogotá corresponde únicamente a un caso sospechoso, por lo que debe cumplir todo el algoritmo diagnóstico definido por el país, el cual incluye criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio antes de emitir una confirmación oficial.

Instituto Nacional de Salud tendrá el deber de confirmar el caso de Sarampión

Además, como parte de sus funciones técnicas, el Instituto Nacional de Salud transfirió al laboratorio de salud pública de Bogotá los procedimientos para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra el virus del sarampión, así como la técnica de detección viral mediante RT-PCR en tiempo real.

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá
RELACIONADO

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

No obstante, la confirmación definitiva y su comunicación oficial es competencia exclusiva del Instituto Nacional de Salud, entidad encargada también de realizar la notificación correspondiente al Ministerio de Salud y a los enlaces de vigilancia nacional e internacional.

Las autoridades hicieron un llamado a las entidades territoriales para que sigan los lineamientos establecidos en materia de detección, notificación y seguimiento de casos sospechosos, reiterando que el proceso aún no concluye.

Cabe mencionar que, Colombia mantiene el estatus de eliminación sostenida de sarampión y rubéola. Por esta razón, cualquier sospecha debe ser sometida a un proceso riguroso antes de declararse como caso confirmado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

¿Cómo operan y en dónde están ubicadas todas las cámaras de fotodetección en Bogotá?

Aeropuerto El Dorado

Helicóptero militar obligó a frenar en seco un vuelo con 157 pasajeros rumbo a San Andrés

Ejército Nacional

Fuerzas militares de Colombia salieron reconocidas en importante ranking mundial: ¿De qué se trata?

Otras Noticias

Champions League

"Todo es falso": lo que se sabe sobre las investigaciones de UEFA a Gianluca Prestianni

Varios días después de la polémica en el Real Madrid vs. Benfica en la Champions League, desde el entorno del jugador rompieron el silencio.

EPS

Nueva EPS respondió tras la orden de arresto contra su agente interventor y gerente regional por desacato

La orden se dio tras el incumplimiento de un fallo de tutela que amparaba los derechos a la salud y a la vida de una paciente en Antioquia.

Estados Unidos

Estados Unidos habría pedido la cabeza del hijo de Nicolás Maduro y otros líderes chavistas

Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá todavía no arranca y ya impulsa ganancias en zonas cercanas

Yeferson Cossio

Maiker se descargó contra Johanna Fadul: "Nos dicen resentidos si nos quejamos de algo racial"