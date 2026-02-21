MinSalud desmiente confirmación y mantiene en estudio el supuesto caso de sarampión en Bogotá

Luego de que circulara información en la que se señalaba la confirmación de un caso de sarampión en Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud precisaron que el evento continúa en estudio y que, hasta el momento, no hay confirmación definitiva.

Las autoridades sanitarias indicaron que se trata de un caso sospechoso en una persona con antecedente de viaje internacional.

El paciente es un hombre de 30 años que actualmente se encuentra estable y bajo seguimiento médico.

MinSalud mantiene en estudio el supuesto caso de sarampión en Bogotá

El Instituto Nacional de Salud activó el protocolo correspondiente para este tipo de eventos, que contempla el análisis de una segunda muestra y la realización de pruebas complementarias. Estos estudios son los que permitirán establecer la confirmación o el descarte del caso.

Las autoridades explicaron que el reporte en Bogotá corresponde únicamente a un caso sospechoso, por lo que debe cumplir todo el algoritmo diagnóstico definido por el país, el cual incluye criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio antes de emitir una confirmación oficial.

Instituto Nacional de Salud tendrá el deber de confirmar el caso de Sarampión

Además, como parte de sus funciones técnicas, el Instituto Nacional de Salud transfirió al laboratorio de salud pública de Bogotá los procedimientos para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra el virus del sarampión, así como la técnica de detección viral mediante RT-PCR en tiempo real.

No obstante, la confirmación definitiva y su comunicación oficial es competencia exclusiva del Instituto Nacional de Salud, entidad encargada también de realizar la notificación correspondiente al Ministerio de Salud y a los enlaces de vigilancia nacional e internacional.

Las autoridades hicieron un llamado a las entidades territoriales para que sigan los lineamientos establecidos en materia de detección, notificación y seguimiento de casos sospechosos, reiterando que el proceso aún no concluye.

Cabe mencionar que, Colombia mantiene el estatus de eliminación sostenida de sarampión y rubéola. Por esta razón, cualquier sospecha debe ser sometida a un proceso riguroso antes de declararse como caso confirmado.