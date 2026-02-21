CANAL RCN
Bayern Múnich vs. Frankfurt: fecha, hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz

Luis Díaz vuelve a tener acción este fin de semana con el Bayern Múnich. Prográmese para el partido.

Foto: Bayern Múnich Oficial

febrero 21 de 2026
09:00 a. m.
El Bayern Múnich volverá a la acción este sábado 21 de febrero en la jornada 23 de la Bundesliga, en un compromiso clave para sus aspiraciones al título. El conjunto bávaro recibirá al Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena a partir de las 9:30 a.m. (hora colombiana), en un duelo que promete intensidad por la situación de la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por el gigante alemán llega como líder del campeonato con 57 puntos, pero no puede relajarse, ya que el Borussia Dortmund lo sigue de cerca con 51 unidades. La diferencia, aunque importante, no garantiza tranquilidad, y cada jornada se ha vuelto decisiva en la pelea por el título. El juego trendrá transmisión de ESPN y Disney+.

Luis Díaz, una de las cartas principales del Bayern

Uno de los nombres que genera mayor expectativa para este compromiso es el del colombiano Luis Díaz, quien ha tenido un impacto inmediato desde su llegada al club. El extremo se ha ganado rápidamente la confianza del cuerpo técnico y el reconocimiento de los aficionados gracias a su velocidad, desequilibrio y aporte ofensivo.

Todo indica que el guajiro será titular en este compromiso ante Frankfurt, en un partido donde el Bayern buscará imponer condiciones desde el inicio para mantener la distancia en la tabla. La presencia de Díaz en el once inicial se ha vuelto habitual, y su rendimiento ha sido clave en varios resultados recientes del equipo.

Un duelo importante en la lucha por el liderato

El enfrentamiento ante Frankfurt no será un trámite sencillo para el líder del campeonato. El conjunto visitante suele ser competitivo y ha demostrado capacidad para complicar a los equipos grandes, por lo que el Bayern necesitará un partido sólido en todas sus líneas.

Con el Borussia Dortmund al acecho, cualquier tropiezo podría reducir la ventaja y reavivar la pelea por el primer lugar. Por eso, el equipo bávaro sabe que necesita sumar de a tres en casa para sostener su posición y encarar las últimas jornadas con mayor tranquilidad.

El duelo en el Allianz Arena será, entonces, una prueba importante para el líder de la Bundesliga, que contará con el talento de Luis Díaz como una de sus principales armas para buscar un nuevo triunfo ante su afición.

