"Todo es falso": lo que se sabe sobre las investigaciones de UEFA a Gianluca Prestianni

La polémica más importante del 2026 en el mundo del fútbol rodea al jugador argentino Gianluca Prestianni, quien fue señalado por Vinicius Junior de haberle dicho palabras racistas en el duelo donde Benfica recibió al Real Madrid en la fase de play-offs de la Champions League.

Aunque el árbitro del compromiso detuvo el partido activando el protocolo contra el racismo, finalmente el juego tuvo que continuar porque no se pudo determinar que Prestianni cometiera alguna infracción.

Sin embargo, las declaraciones post-partido de Vinicuis, así como de algunos de sus compañeros, comenzando por Kyliam Mbappé, se mantuvieron firmes en la denuncia, por lo que ahora se espera una determinación de la UEFA .

"Son falsas": lo que se sabe sobre la investigación a Prestianni

En las últimas horas, en diferentes medios de comunicación circularon versiones alrededor de supuestos descargos por parte de Prestianni ante la UEFA, en las cuales se indicaba que el jugador había insultado a Vini, en lugar de llamarlo "mono".

Sin embargo, el representante de Prestianni, Gastón Fernández, habló con el medio 'Win-Win' en donde comentó que todo lo que se ha publicado es mentira, pues no se han contactado con el jugador para que entregue su versión de los hechos.

Todo lo que se ha publicado sobre lo que realmente dijo Gianluca Prestianni en las investigaciones con la UEFA es falso. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros de manera oficial para informarnos sobre las posibles sanciones relacionadas con este asunto.

Además, señaló que la única comunicación oficial al respecto es el comunicado publicado por el Benfica, por lo que dan por zanjado el asunto. "Ya hemos dejado claro que lo ocurrido no fue como intentaron presentarlo o retratarlo en relación con Gianluca".

¿Gianluca Prestianni tomará acciones contra Vinicius?

Otra de las versiones que circularon en redes sociales fue una supuesta contrademanda del jugador argentino a Vinicius y demás jugadores del Real Madrid, donde al parecer pedirían una disculpa pública y compensación económica.

Sobre este tema, Fernández explicó que será algo que se evalúe a futuro. "Cuando todo termine, pensaremos detenidamente cuál es la mejor decisión a tomar".