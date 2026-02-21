CANAL RCN
Maiker se descargó contra Johanna Fadul: "Nos dicen resentidos si nos quejamos de algo racial"

En diálogo con Buen Día Colombia, Maiker Smith reaccionó a las declaraciones de Johanna Fadul tras conocer que quedó eliminado de La Casa de los Famosos.

febrero 21 de 2026
08:46 a. m.
Maiker Smith quedó eliminado de La Casa de los Famosos Colombia en su tercera temporada tras una votación inédita. Los colombianos tomaron la decisión de sacarlo de la competencia al considerarlo como el 'más mueble' de la casa.

“Es arrogante”: Johanna Fadul reaccionó a la eliminación de Maiker en La Casa de los Famosos
Aunque Maiker se tomó bien su salida de la casa más famosa de Colombia, esta eliminación generó reacciones en redes, principalmente la de Johanna Fadul, quien celebró de forma vehemente la decisión del público.

Tras estas declaraciones y videos de Fadul, Maiker fue consultado sobre su opinión. En diálogo con Buen Día Colombia, resaltó que la actriz sigue con rabia tras ser eliminada de la casa por palabras racistas contra 'Campanita', el único afro que sigue en competencia.

Maiker Smith y su mensaje a Johanna Fadul

En el programa del Canal RCN le pusieron un clip en donde Fadul trató a Smith de "resentido e intocable" debido a su actitud frente a diferentes situaciones que se vieron en esta tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Es normal que para todos los negros que vivimos en el mundo que nos digan resentidos cuando nos quejamos de algo racial, partiendo de ahí. Segundo, ella es televidente, esa es su opinión y no tengo problema con ella.

Por otro lado, Smith recordó que cuando se presentó la situación con Campanita, él optó por no hablar con la actriz para evitar nuevos malentendidos, pero dejó claro que no tienen ningún problema y que todo hacer parte de un juego.

