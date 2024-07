Falcao, conmocionado tras su debut con la camiseta de Millonarios: “Hoy cumplí el sueño de niño”

Luego de varios días de espera, el momento llegó. El pasado 9 de julio, Radamel Falcao García hizo su debut con la camiseta de Millonarios, lo que desencadeno millones de sentimientos de todos los aficionados del equipo azul, pues se cumplió el sueño, no solo de Falcao, sino de todos los hinchas del cuadro capitalino.

El debut del ‘Tigre’ se dio en el juego amistoso que disputó Millonarios contra River Plate en suelo argentino. Allí, el delantero de la Selección Colombia logró disputar 64 minutos, donde se le vio activo y en un buen estado físico, lo que deja un poco tranquilo a todos los aficionados del cuadro capitalino.

Sensaciones de Falcao tras su debut con Millonarios

Luego de sus primeros minutos con la camiseta de Millonarios, Radamel Falcao García atendió a los medios de comunicación, donde hizo referencia a lo que fue su debut con la casaca del cuadro azul, además de lo que mostró el equipo en cancha, donde fue totalmente superior al club que dirige Demichelis.

“Yo me fui de Colombia hace 23 años, no tuve la oportunidad de jugar en Millonarios, hoy cumplí el sueño del niño como siempre lo he dicho y que mejor que en el Monumental, fue muy especial. El rendimiento que tuvimos, yo creo que el equipo poco a poco va adaptando lo que quiere el entrenador y al final fue un empate, que creo que fue lo más justo”, fueron las primeras palabras de Falcao en conversación con ESPN.

Además, dejó claro que Millonarios es un equipo que viene consolidando un proceso hace varios años, razón por la cual el trabajo se comienza a facilitar. Sin embargo, todavía faltan sesiones de trabajo para que haya una conexión más profunda con todos sus compañeros en el terreno de juego.

“Bien, es un equipo con mucho talento que tiene mucho sacrificio y eso al final facilita el trabajo individual porque hay un grupo que está consolidado. Ahora tenemos que intentar conocernos al máximo y potenciarnos mutuamente”, agregó Falcao.

Radamel Falcao García prepara lo que será su debut en Colombia

Por último, Falcao hizo referencia a lo que será su debut en la liga colombiana contra Independiente Medellín, donde dejó claro que seguirá trabajando para llegar en las mejores condiciones al primer juego.

“Ya quedan 10 días, no hay mucho tiempo. Esperamos llegar de la mejor manera para el primer partido”, finalizó Falcao.

Cabe mencionar que el primer juego de Millonarios en la liga colombiana será contra Independiente Medellín el próximo 18 de julio a las 8:10 PM en el estadio Atanasio Girardot.