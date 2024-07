¿De ídolo a villano? La razón por la que hinchas de River no perdonan a Falcao García

Para nadie es un secreto que Radamel Falcao García es uno de los máximos ídolos de River Plate durante los últimos tiempos, teniendo en cuenta el recorrido que tuvo el ‘Tigre’ en el club argentino, quedándose con un gran sentimiento de todos los aficionados, quienes admiran y respetar al máximo delantero de la Selección Colombia.

Sin embargo, todo ese cariño y respeto estaría en tela de juicio, pues los hinchas de River Plate han manifestado sentirse defraudados por Radamel Falcao García, lo que ha desencadenado una fuerte polémica entre todos los aficionados de la Banda Cruzada por medio de las redes sociales, pues unos critican la decisión que tomó el Tigre, mientras que otros arremeten contra el delantero.

Hinchas de River Plate dolidos con Falcao

La razón por que los hinchas de River Plate se encuentran dolidos con Radamel Falcao García es por no tener sus últimos años de carrera profesional en la institución argentina, como lo había dado a conocer en varias entrevistas, lo que habría generado un fuerte malestar entre varios aficionados del cuadro millonario.

Sin ninguna duda, la llegada de Falcao a Millonarios (Colombia) generó un fuerte malestar entre todos los seguidores de River, quienes comienzan a calentar lo que será el juego amistoso entre la banda cruzada y el cuadro capitalino y en donde se espera que el ‘Tigre’ tenga sus primeros minutos con la camiseta albiazul.

“Mascherano, Falcao. A las palabras se las lleva el viento. Si no volvieron, es porque no quisieron. Lo hecho, hecho está, pero hablando lindo no quieran ganarse lo que en su momento despreciaron”, son algunos comentarios de los hinchas de River.

Cabe mencionar que en una rueda de prensa, Falcao no cierra la puerta que Millonarios sea su último club en su carrera profesional, lo que al parecer sería un baldado de agua fría para todos los hinchas de River.

Los minutos que tendrá Falcao en el juego entre Millonarios vs. River Plate

Según las palabras del periodista César Augusto Londoño, quien tiene estrechos vínculos con los dirigentes de Millonarios, Radamel Falcao está listo para jugar 45 minutos en este amistoso no oficial contra River Plate. El partido está programado para las 4:30 p.m. hora colombiana, donde se espera una temperatura bastante baja, pero nada detendrá la emoción de este encuentro.

Para Falcao, este partido no es solo un debut con su nuevo equipo, es un regreso a sus raíces futbolísticas. Fue en River Plate donde el delantero colombiano comenzó a brillar en el ámbito profesional, dejando una marca imborrable con sus goles y habilidades excepcionales que lo catapultaron hacia las ligas más competitivas de Europa.