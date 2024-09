Falcao no habría alcanzado a Víctor Hugo Aristizábal: el ídolo de Nacional se atribuye más goles

El domingo pasado, Millonarios se citó con Patriotas en el Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé para disputar un partido correspondiente a la octava fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por Alberto Gamero se impusieron por 3-0 y celebraron en Villavicencio. Falcao se reportó con una emotiva anotación e igualó los 346 goles de Víctor Hugo Aristizábal; sin embargo, el exdelantero antioqueño se atribuye más dianas y desató una gran polémica.

Falcao, quien no anotaba desde el 6 de diciembre de 2023, día en el que Rayo Vallecano venció 2-0 a Yeclano Deportivo en la Copa del Rey, tuvo su debut goleador con el 'embajador'. El experimentado atacante samario, de 38 años, aprovechó una asistencia de Jader Valencia para cumplir su sueño de niño y poder hacerle un homenaje a Javier Acosta, hincha 'azul' que se realizó la eutanasia.

Con esta anotación, 'Rada' igualó a 'Aristigol' y se convirtió en uno de los máximos goleadores colombianos de la historia. No obstante, el otrora futbolista asegura haber marcado 348 goles y Luis Arturo Henao, periodista especializado en estadísticas, le dio la razón. "Aristizábal suma 348 goles no 346. A ‘Aristi’ no le están sumando los dos goles que marcó con la Selección Colombia ante clubes en los años 90 (a São Paulo y Eintracht Frankfurt) Nota: Hasta el 2001 los juegos ante clubes eran oficiales", señaló en su cuenta de 'X'.

Víctor Hugo Aristizábal y sus 348 goles

Pues bien, en una conversación con 'ESPN', el recordado delantero paisa señaló que anotó 348 goles en su carrera futbolística. "Va a durar (el récord de Dayro Moreno en el Fútbol Profesional Colombiano) porque es un jugador que aprovechó cada oportunidad que tuvo, los jugadores de hoy se van a demorar mucho en adquirir esa confianza. Yo por ejemplo lo comparo con mi récord de 348 goles y yo me retiré hace 17 años y todavía nadie me ha alcanzado. Eso es con tiempo, confianza y suerte", sentenció.

Aristizábal anotó 208 goles con Atlético Nacional, 110 en Brasil (jugó en São Paulo, Santos, Vitória, Cruzeiro y Coritiba), 15 en Deportivo Cali y 15 con la Selección Colombia. No obstante, dos de esos goles no son considerados oficiales.

Víctor Hugo Aristizábal y uno de sus goles no contabilizados: en video