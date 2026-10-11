¿Lo pierde Colombia? Franco Pérez sería convocado a la Selección Argentina Sub-19

La novela de Franco Pérez, hijo del ídolo de Santa Fe Omar Pérez, tomó un nuevo rumbo en las primeras horas del martes 10 de noviembre después de que en días pasados el futbolista de 18 años fuera convocado al microciclo de la Selección Colombia sub-19 y posteriormente informado de que no viajaría con el equipo.

Franco, nacido en Medellín mientras su padre jugaba para el 'poderoso', juega actualmente en la reserva de Boca Juniors y esperaba tener su primera experiencia en selecciones jugando para el país que lo vio formarse.

Franco Pérez sería convocado por la Selección Argentina Sub-19

En las últimas horas, desde el entorno de Omar Pérez, se conoció que la Selección Argentina Sub-19 tendría en los planes convocar a Franco Pérez para iniciar la preparación al campeonato Sudamericano Sub-20 que se disputará en enero en Medellín y Envigado.

Tras la no presencia del volante colombo-argentino en el microciclo de la Selección Colombia, que se prepara para disputar un torneo amistoso en Estados Unidos, Argentina aprovecharía para que el talentoso volante haga parte de la selección nacional y, una vez vista la camiseta 'albiceleste' en un partido oficial, ya no podría jugar para Colombia.

Aunque la convocatoria no ha sido publicada oficialmente por la Asociación de Fútbol Argentino, una persona muy cercana a Omar Pérez, y que hizo parte de Independiente Santa Fe mientras el argentino era jugador del club, lo confirmó a través de sus redes sociales.

Franco Pérez podría ser rival de Colombia en el Sudamericano Sub-20 de Medellín

Del 22 de enero al 7 de febrero de 2027, en Medellín y Envigado, se celebrará una nueva edición del Sudamericano Sub-20, torneo juvenil de gran relevancia que reúne a las 10 selecciones de Sudamérica y que otorga cupos directos al Mundial 2027 y los Juegos Panamericanos del mismo año.

Colombia y Argentina se podrían ver las caras en la fase inicial, donde hay dos grupos de 5 selecciones, o en el hexagonal final con los tres mejores de cada grupo, por lo que el volante Franco Pérez tendría grandes chances de enfrentar a los que pudieron ser sus compañeros.