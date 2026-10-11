Video | El inesperado regalo de Wilmar Roldán a 'Teo' Gutiérrez en su último partido en Barranquilla

El futbolista de 41 años, Teo Gutiérrez, disputó su último partido con el club de sus amores, Junior de Barranquilla, en condición de local y lo hizo marcando un gol en la victoria de los 'tiburones' 2-0 sobre Cúcuta Deportivo.

El juego disputado en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla estuvo dirigido por el juez Wilmar Roldán, otro histórico del fútbol colombiano, y que al final del partido tuvo un curioso gesto con el jugador barranquillero, quien se mostró muy emocionado por jugar su último partido como profesional en su ciudad.

Wilmar Roldán le regaló el silbato a 'Teo' Gutiérrez

Inmediatamente finalizado el partido, el juez Roldán tomó el balón, como es costumbre durante los juegos que dirige, y marcó el final del encuentro; además de entregarle el balón a 'Teo', también le regaló el silbato que usó durante los 90 minutos y se dieron un abrazo respetuoso para marcar el final de la carrera de Gutiérrez.

"Me llevo el silbato del árbitro bueno; él (Wilmar Roldán) y Óscar Julián (Ruiz) creo que son unos de los más grandes", expresó Teófilo en entrevista después del partido.

Además, cuando Teo marcó su gol, se quitó la camiseta para celebrar y, tal como lo dicta el reglamento, tuvo que ser amonestado por el juez central, recibiendo la tarjeta amarilla con una sonrisa y dándole la mano a Wilmar Roldán.

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Palmarés de 'Teo' Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez es uno de los máximos ídolos de la historia de Junior de Barranquilla y uno de los jugadores más importantes del fútbol colombiano; sumó títulos con el club de Barranquilla y con el Deportivo Cali, además de su extenso recorrido internacional.

Estos son los títulos y reconocimientos individuales que logró Gutiérrez a lo largo de su carrera:

Junior de Barranquilla: 7 títulos (incluidos 2 bicampeonatos)

Deportivo Cali: 1 título

River Plate (Argentina): 5 títulos

Trabzonspor (Turquía): 1 título

Cruz Azul (México): 1 título

Sporting Club (Portugal): 1 título

Además, disputó un Mundial de la FIFA con la Selección Colombia en 2014 y el mismo año fue nombrado "Rey de América" como mejor futbolista sudamericano del año.