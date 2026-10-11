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¡Batalla campal en Turquía! Boxeador ganó un título y terminó a los golpes con aficionados

Boxeador francés ganó en Estambul, hizo un gesto a las tribunas y desató una batalla campal. Vea lo ocurrido.

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Fotos: capturas de pantalla X mourad-aliev-agredido-batalla-campal-turquia-boxeo

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
07:44 a. m.
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Lo que debía ser una noche de consagración para Mourad Aliev terminó en escenas de violencia que le dieron la vuelta al mundo. Después de ganar el título Plata de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, el boxeador fue rodeado y agredido por varias personas que ingresaron al cuadrilátero en el Ülker Sports Arena de Estambul, Turquía.

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El combate frente al local Umut Çamkıran se extendió durante los 12 asaltos pactados. Al finalizar, los jueces entregaron la victoria por decisión unánime al francés, quien consiguió el cinturón vacante y acabó con el invicto profesional de su rival, que llegaba con 25 triunfos, 23 de ellos por nocaut.

Sin embargo, el resultado pasó rápidamente a un segundo plano. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo varias personas saltaron al ring y comenzaron a lanzar golpes. También se observaron sillas y otros objetos volando mientras integrantes de los equipos y personal de seguridad intentaban controlar la situación.

¿Por qué comenzó la batalla campal en Estambul?

La tensión aumentó después de que Aliev celebrara su victoria con un gesto hacia las tribunas que algunos espectadores interpretaron como una provocación obscena. Su rival se acercó a reclamarle y, en cuestión de segundos, varias personas irrumpieron en el cuadrilátero.

El francés recibió golpes mientras intentaba alejarse de la multitud. La seguridad tuvo dificultades para sacarlo del lugar y acompañarlo hacia los vestidores.

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No obstante, Aliev ofreció posteriormente otra explicación. Según declaraciones recogidas por medios turcos, aseguró que su movimiento fue malinterpretado y que pretendía señalar que había recibido golpes por debajo de la cintura y en la nuca durante el combate. También manifestó su disposición a reconciliarse con Çamkıran.

¿Qué dijo el Consejo Mundial de Boxeo sobre la agresión?

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, rechazó lo ocurrido y calificó la violencia como inaceptable. El organismo pidió investigar a quienes atacaron al boxeador y que respondan por sus acciones.

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La agresión terminó opacando la conquista deportiva de Aliev y abrió cuestionamientos sobre los controles de seguridad del evento. Hasta el momento, no se han confirmado públicamente detenciones ni un balance médico detallado sobre las lesiones que pudo sufrir el pugilista.

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