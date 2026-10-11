La propuesta del Gobierno a Florentino Pérez: ¿Real Madrid jugando en Barranquilla?

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, reveló que le propuso a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, organizar un partido amistoso frente al Junior de Barranquilla en el renovado estadio Metropolitano.

La propuesta fue compartida por el funcionario en declaraciones recogidas por El Heraldo, en la que contó detalles de su conversación con el dirigente del club español. Según explicó, el objetivo es que el equipo madrileño visite la capital del Atlántico y dispute un compromiso frente al conjunto barranquillero en el nuevo escenario deportivo, conocido como el ‘Supermetro’.

Le planteé a Florentino un duelo con el Junior en el nuevo estadio. Le dije: hermano, tenemos un nuevo estadio. Entonces queremos ver al Junior de Barranquilla con el Real Madrid.

¿Qué respondió Florentino Pérez a la propuesta de jugar contra Junior?

De acuerdo con el relato del ministro de Comercio, Florentino Pérez manifestó su disposición a explorar la posibilidad de organizar un encuentro de doble vía. Esto significaría que el Real Madrid viajaría a Barranquilla para enfrentar al Junior y posteriormente, el equipo colombiano tendría la oportunidad de jugar en Madrid.

“Me dijo: si lo hacemos, lo hacemos de doble vía, que el Junior venga a Madrid y yo voy a Barranquilla”, contó el funcionario sobre la respuesta del presidente del club español.

Adicionalmente, el ministro explicó que el presidente del club madrileño visitaría Colombia para ayudar a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto por medio de escuelas deportivas de la Fundación Real Madrid.

¿Cuándo jugarían Junior y Real Madrid en el nuevo estadio Metropolitano?

Por ahora, no hay una fecha confirmada para un eventual amistoso entre Junior y Real Madrid. La información surge de una propuesta del Gobierno Nacional que tuvo el visto bueno por parte de Florentino Pérez.

Durante su intervención, Gómez también mencionó la posibilidad de ver a Kylian Mbappé, figura del conjunto español, en el renovado estadio Metropolitano. “No es un hecho, pero ya le conté al alcalde Char y hay que soñar. ¿Qué tal en el nuevo estadio ver a Mbappé?”, expresó.