Alcaldía de Bogotá devolverá dinero de 567 comparendos a motociclistas: ¿Quiénes pueden reclamar?

La Alcaldía de Bogotá dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026, en medio de los operativos de control por las restricciones de circulación establecidas para Halloween.

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La decisión también incluye las actuaciones administrativas relacionadas con la inmovilización de las motocicletas y la devolución de los dineros pagados por multas, patios y grúas, según corresponda.

La medida se adoptó después de identificar una falla técnica en el proceso de publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026, mediante el cual se establecieron restricciones transitorias y preventivas para la circulación de motocicletas en Bogotá. El problema se presentó en el aplicativo del Registro Distrital e impidió completar correctamente la aprobación de la publicación del documento.

Aunque el decreto fue expedido el 27 de octubre, su publicación se realizó el 29 de octubre y su entrada en vigencia ocurrió el 30 de octubre. Sin embargo, durante la noche del 29 de octubre, entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., ya se habían adelantado procedimientos de control y se habían impuesto comparendos por la infracción C14, correspondiente a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas.

¿A quiénes les devolverán el dinero de los comparendos de motos en Bogotá?

La decisión de la Alcaldía contempla tres situaciones, dependiendo del estado en el que se encuentre cada comparendo. En primer lugar, para las multas que no han sido pagadas ni impugnadas, se expedirá un acto administrativo que ordenará archivar los procesos contravencionales. También se dispondrá la devolución de los costos asociados a patios y grúas.

En el caso de los motociclistas que impugnaron sus comparendos, la Alcaldía expedirá los respectivos actos administrativos para exonerarlos de responsabilidad contravencional. Esto significa que tampoco tendrán que asumir los pagos correspondientes a los servicios de patios y grúas relacionados con esos procedimientos.

Por otra parte, quienes ya pagaron las multas podrán solicitar la devolución de los recursos. La Secretaría Distrital de Movilidad se encargará de contactar a los ciudadanos para informarles cómo realizar el trámite de reintegro del dinero. La Administración también gestionará la devolución de los valores pagados por patios y grúas, de acuerdo con los actos administrativos y los procedimientos correspondientes.