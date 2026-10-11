Invima prohíbe la venta de varios productos para el aseo en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de tres productos de limpieza, los cuales se ofrecen a través de redes sociales como Instagram y TikTok, pero no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida para su comercialización en Colombia.

Los productos identificados son dos referencias de lavaloza y un desangrasante. El Invima los clasificó como fraudulentos debido a que no tienen la notificación sanitaria requerida para su venta en el territorio nacional.

¿Cuáles son los productos Wosh que el Invima incluyó en la alerta sanitaria?

La alerta identifica tres productos de higiene doméstica que se comercializan sin la autorización sanitaria correspondiente:

Lavaloza Profesional: producto para la limpieza de utensilios.

Lavaloza Hogar: producto de limpieza para uso doméstico.

Desengrasante Diario: producto destinado a la limpieza y eliminación de grasa.

FOTO: Invima

De acuerdo con el documento oficial, ninguno tiene información sobre sus fabricantes, importadores, titulares de registro ni indicaciones de uso establecidas.

El Invima explicó que la ausencia del NSO impide garantizar aspectos fundamentales de los productos, como su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco existe certeza sobre su composición, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

¿Qué deben hacer las personas que compraron productos de limpieza WOSH?

El Invima recomendó a quienes tengan alguno de los tres productos identificados suspender inmediatamente su uso, debido a los posibles riesgos para la salud. También pidió denunciar ante el instituto los lugares o personas que los distribuyan o comercialicen.

La entidad recordó que los consumidores deben verificar que los productos de higiene doméstica cuenten con la Notificación Sanitaria Obligatoria antes de comprarlos. Esta consulta se puede realizar en la página oficial del Invima, en la sección de Servicios en Línea - Consulta Registro Sanitario.

Por otra parte, el instituto solicitó a los establecimientos, titulares, importadores, distribuidores y comercializadores abstenerse de vender o distribuir los productos Wosh incluidos en la alerta. Quienes incumplan esta instrucción pueden quedar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios.