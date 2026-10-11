Exaliado de Maduro reveló detalles de las irregularidades en las elecciones de Venezuela

El exalcalde de Caracas y antiguo dirigente chavista aseguró que tuvo acceso a entre el 40 % y el 42 % de las actas electorales y sostuvo que Nicolás Maduro perdió los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los resultados que lo mantuvieron en el poder.

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"Maduro decide que no hay condiciones para entregar el poder y no entrega". Con esa frase, Juan Barreto resumió su cuestionamiento a lo ocurrido después de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro.

El exalcalde metropolitano de Caracas hizo estas declaraciones durante la conferencia Lo que hay y lo que viene, organizada por el Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES). En su intervención, aseguró que tuvo acceso a una parte importante de los documentos electorales y que estos no respaldaban la victoria anunciada por el organismo electoral.

"El 42 % de las actas pasaron por mis manos, por lo menos en ese 42 % yo sé quién ganó", afirmó Barreto en otra de sus intervenciones. También cuestionó el manejo de las cifras oficiales y señaló que, después de los ajustes en el conteo que denunció, el resultado atribuido a Maduro no logró superar el 27 %, según su relato.

¿Qué dijo Juan Barreto sobre el supuesto fraude electoral de Maduro?

Barreto sostuvo que Maduro se negó a reconocer la derrota y entregar el poder, pese a las evidencias que, según él, mostraban un resultado diferente. El dirigente también mencionó las conclusiones del Centro Carter y de expertos de Naciones Unidas para respaldar sus cuestionamientos.

Aunque fue parte de las bases políticas del chavismo, Barreto se distanció del gobierno de Maduro y se convirtió en una de las voces críticas frente a la actuación del CNE. Durante los comicios de 2024 respaldó la candidatura de Enrique Márquez.

Sus señalamientos coinciden con cuestionamientos documentados por observadores internacionales. El Centro Carter concluyó que las elecciones no cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral.

En su informe final, publicado en febrero de 2025, indicó que el CNE no publicó los resultados desglosados por mesa, mientras que las actas recopiladas por la oposición daban como ganador a Edmundo González Urrutia.

¿Qué pasó con Maduro después de las elecciones de 2024?

Maduro permaneció en el poder y asumió un nuevo mandato en enero de 2025, pese a las denuncias de fraude y a la falta de publicación de las actas detalladas por parte del CNE.

La situación cambió el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses lo capturaron durante una operación en Venezuela. Posteriormente, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, en medio de un escenario de reacomodo político dentro del chavismo.