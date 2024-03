Fuerte polémica en Chile por la no convocatoria de Gareca a Brereton Díaz: ¿discriminación?

En Chile hay sentimientos encontrados con el presente y sobre todo futuro de la selección. Por un lado hay preocupación por estar octavos en la tabla de la eliminatoria sudamericana con cinco puntos de 18 posibles, lo que los tiene parcialmente fuera del Mundial de 2026, pero por el otro hay ilusión con la llegada de Ricardo Gareca a la dirección técnica.

Si bien la prueba de fuego del 'tigre' llegará recién a mitad de año con la Copa América, tendrá un primer examen en un par de semanas con la fecha Fifa de amistosos, en la que 'la roja' hará una gira por Europa para enfrentar a Albania y Francia el 22 y 26 de marzo respectivamente.

El ciclo de Gareca empezó a tomar forma este viernes con la publicación, en rueda de prensa, de su primera convocatoria en la Selección de Chile. EL argentino reveló una lista de 24 futbolistas para dichos compromisos y ya tuvo una gran polémica: la ausencia de Ben Brereton Díaz.

Ricardo Gareca no convocó a Ben Brereton Díaz por no hablar español

El delantero ha sido uno de los hombres claves de Chile en el tiempo reciente, por lo que su ausencia fue tomada con muchísima sorpresa. Pero lo que más llamó la atención, y realmente indignó a la prensa y a la hinchada 'austral', fue el motivo que el DT entregó para tomar su decisión: que no hable español.

Ben Brereton Díaz fue tendencia en el fútbol sudamericano en 2021 cuando fue convocado por primera vez a la Selección de Chile en el marco de la Copa América de Brasil. El delantero nació en Inglaterra, específicamente en un pueblo ubicado a tres horas de Londres llamado Stoke-on-Trent, y hasta entonces había desarrollado toda su vida en ese país. De hecho, integró las categorías juveniles del combinado inglés, pero por la nacionalidad de su madre optó por representar al elenco 'austral' en mayores.

Respecto a los argumentos para tomar su decisión de no convocar a Brereton Díaz por no hablar español, Gareca expuso que "me gustaría sí (tenerlo), dentro de la conversación que tuve, le dije que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años, desde la Copa América de Brasil. Ha tenido el tiempo suficiente para hablar español, si hay interés realmente por estar en la selección, porque eso tiene que ver con la convivencia y el día a día".

"Entonces transcurrido este tiempo me llamó la atención que no hable español bien porque lógicamente representa a la selección. ¿Es un impedimento que Ben no hable español para estar en la selección? No, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para estar en la selección para la comunicación dentro y fuera del campo de juego", añadió.

Gareca sí tendrá en sus planes a Brereton Díaz... si aprende español

Gareca terminó su declaración aclarando que dentro de sus planes sí está contar con Ben Brereton Díaz, pero que en una charla personal que tuvieron ambos, acordaron que el delantero debía adaptarse a las condiciones del grupo y esto requería que hablara español, para tener una relación integra con todos los integrantes de la Selección de Chile, desde el cuerpo técnico, hasta jugadores, colaboradores y periodistas.

"El interés nuestro es permanente y eso no le va a restar posibilidades de que esté en la selección en un futuro. Simplemente ahora la decisión más que nada es esta, pero él no está condicionado. Sí es algo que a él le manifesté personalmente que a mi me gustaría que hable español porque la comunicación con los compañeros, conmigo, con el cuerpo técnico, con la gente, con el periodismo la considero fundamental para estar en una selección, entonces me gustaría en ese aspecto sí ver una predisposición de parte de él para que hable español", concluyó.

Las palabras de Ricardo Gareca le han dado la vuelta a Sudamérica y al mundo entero, desatando una fuerte controversia por los motivos para no convocar a un jugador, aunque muchos otros concuerdan con el argentino al asegurar que el entendimiento entre todos es fundamental para entablar una armonía dentro de un grupo de trabajo.