Egan Bernal y Einer Rubio tuvieron brillante actuación en la etapa 14 del Giro de Italia: así quedaron en la general

La alta montaña llegó este sábado al Giro de Italia 2026. La etapa 14 de la Corsa Rosa, la cual contaba con un trayecto de 133 kilómetros dejó varios movimientos entre los favoritos, siendo Jonas Vingegaard el más beneficiado.

El danés, máximo favorito a quedarse con la corona, dio el primer estocazo al quedarse con la victoria en solitario. El del Visma sacó una diferencia de 49 segundos con respecto al segundo de la jornada Felix Gall y 58 segundos al tercero, Jai Hindley.

Por su parte, los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio, también tuvieron una excelente actuación, quedando ubicados en las casillas 10 y 11 de la fracción.

Einer Rubio se metió en la fuga pero no aguantó

Durante gran parte de la jornada, el colombiano Einer Rubio estuvo en la fuga del día. Sin embargo, el implacable ritmo del pelotón hizo que faltando menos de 10 kilómetros se quedara.

Tras conformarse el grupo, Vingegaard atacó a 4,6 kilómetros de la llegada y así iba dejando rivales en el camino, entre ellos, Egan Bernal y Rubio.

Cuatrocientos metros más adelante, Vingegaard aceleró en cabeza del pequeño grupo de favoritos y, como a finales de la semana pasada en el Blockhaus y en Corno alle Scale, nadie logró seguir su rueda.

Felix Gall (Decathlon CMA CGM) reguló su esfuerzo para limitar los daños y recuperar la tercera plaza de la general, ya a 2:50 de Vingegaard y con 13 segundos de ventaja sobre el neerlandés Thymen Arensman, 6º de la etapa.

Jai Hindley, un renacido Giulio Pellizzari y Michael Storer siguen al acecho de una plaza en el podio.

Así van los colombianos en la clasificación del Giro de Italia 2026

Tras la jornada 14 de este sábado, la general dejó nuevo líder. El danés Vingegaard tomó la maglia rosa y los colombianos escalaron algunas posiciones, siendo Egan el mejor.

El del Ineos subió dos posiciones y ahora es doce, cediendo más de 7 minutos con respecto al líder. Por su parte, Rubio ahora es 29 con 49:12 cedidos.

Así va la general: