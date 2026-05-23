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Así fue el encuentro de Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla: “Historia que continuará”

Hubo expectativa por la reunión en la que ambos candidatos se tomaron un café.

Paloma Valencia y Sergio Fajardo.
Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Foto: X (@sergio_fajardo).

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
10:40 a. m.
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Este sábado 23 de mayo se llevó a cabo en el hotel El Prado de Barranquilla el esperado encuentro entre los candidatos Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

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Durante una visita en Corabastos, Valencia publicó un video en el que lo invitó a reunirse: “Hay gente que le ha aportado tanto al país como Sergio Fajardo. Necesito tomarme un café con usted porque es el momento en el que hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad”.

La polarización fue el eje de la charla

“Sí, tomemos un café en Barranquilla y que sea una conversación pública. Le pondré atención a sus argumentos y le explicaré por qué lo que necesita Colombia es un cambio serio y seguro, por fuera de la polarización asociada”: esta fue la respuesta de Fajardo.

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Sobre las 8:00 a.m. de este sábado y a través de los canales digitales de ambos, se tomaron el café y conversaron de varios puntos.

Uno de los temas más importantes de la charla fue el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Frente a ello, Fajardo sostuvo que el camino de la polarización no debe ser el que marque el futuro.

El candidato también recalcó que no estaría acompañado de ciertas personas que están cerca de Valencia, aunque no mencionó nombres: “Colombia tiene miedo, rabia e incertidumbre”.

Valencia destacó la administración de Fajardo en Antioquia, señalando que estuvo abierto a la unidad y diálogo.

Conclusiones de ambos

Culminado el encuentro, la candidata expresó: “Esta es una historia que continuará. Mi propósito es unir este país, que podamos soñar con una coalición lo más amplia posible para que el país no caiga por el abismo con el continuismo de este gobierno”.

Por su parte, Fajardo hizo una invitación para que voten por su candidatura y recordó cuando no tenía apoyo en las encuestas cuando aspiró a sus primeros cargos políticos.

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