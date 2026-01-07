RD Congo estremece el Mundial 2026 con un golazo tempranero ante Inglaterra

El Atlanta Stadium de Georgia es el escenario de lo que ya se perfila como la mayor sorpresa en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final, la selección de la República Democrática del Congo está rompiendo todos los pronósticos al ponerse en ventaja 1-0 sobre la poderosa Inglaterra de Thomas Tuchel, gracias a un golazo tempranero que ha dejado mudos a los miles de aficionados británicos.

El reloj marcaba apenas el minuto 7 de la primera mitad cuando el atacante congoleño Brian Cipenga desató la locura de los "Leopardos". Tras una desatención defensiva en la banda derecha custodiada por Djed Spence, el extremo africano aprovechó el espacio y sacó un remate fulminante que dejó sin opciones al arquero inglés Jordan Pickford.

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La espectacular celebración de Cipenga, que incluyó piruetas de nivel olímpico sobre el césped, resumió a la perfección la magnitud de un hito histórico para su nación.

Sorpresa total en Atlanta

Inglaterra, que llegaba invicta tras liderar el Grupo L y con un favoritismo absoluto en las casas de apuestas, se ha visto completamente superada en lo táctico y en lo anímico durante los primeros 45 minutos. Figuras de la talla de Jude Bellingham, visiblemente frustrado e incluso amonestado con tarjeta amarilla al minuto 18 por reclamar airadamente, no han logrado encontrar los caminos para batir la portería defendida por el guardameta Lionel Mpasi.

Por su parte, el combinado africano, liderado en la zaga por el experimentado capitán Chancel Mbemba, está disputando los primeros dieciseisavos de final de su historia con una personalidad envidiable.

La estrategia de los dirigidos por Sébastien Desabre ha sido impecable: replegarse con orden y explotar la velocidad de Cipenga y Yoane Wissa en transiciones rápidas que siguen causando estragos en la defensa de los Three Lions.

El ganador de este dramático encuentro se medirá en los octavos de final ante México en el Estadio Azteca. Con toda la segunda mitad por delante, Thomas Tuchel se verá obligado a mover sus piezas en el banquillo, donde nombres como Bukayo Saka y Anthony Gordon aguardan para intentar rescatar a una Inglaterra que camina sobre la cuerda floja en suelo estadounidense.