Mario Yepes reunirá leyendas del fútbol para ayudar a damnificados del terremoto

El estadio El Campín será escenario de un partido solidario que reunirá a varias figuras históricas del fútbol colombiano. La iniciativa, liderada por Mario Alberto Yepes, busca recaudar recursos para las familias y comunidades afectadas por el terremoto.

¿Cuándo será el partido de las leyendas en El Campín?

El encuentro “Levantemos a Colombia” está programado para el viernes 21 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá. La jornada tendrá un propósito distinto al de cualquier competencia: reunir fondos que serán destinados a los territorios golpeados por la emergencia.

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Mario Alberto Yepes fue quien presentó la iniciativa este domingo 16 de agosto. El excapitán de la Selección Colombia explicó que decidió convocar a antiguos referentes del fútbol nacional para convertir el deporte en una herramienta de solidaridad.

“Muchas familias lo perdieron todo y hoy necesitan volver a empezar. El fútbol me enseñó que podemos caer pero si uno cae, el equipo lo levanta. Hoy nuestro equipo es Colombia”, afirmó Yepes al anunciar el evento.

La organización todavía no ha informado la hora exacta del partido ni cómo podrán ingresar los aficionados al estadio. Por ahora, el llamado es a empresas, familias, hinchas y demás personas interesadas en sumarse a la iniciativa.

¿Qué futbolistas estarán en el partido de leyendas?

La nómina de exfutbolistas confirmados continúa creciendo. Entre los nombres anunciados aparecen Carlos 'El Pibe' Valderrama, Camilo Zúñiga, Fredy Guarín y Giovanni Moreno, además del propio Yepes.

Se espera que en los próximos días se conozcan nuevos integrantes del grupo de figuras que participarán en el encuentro. La idea es reunir a varias generaciones de futbolistas que dejaron huella en la Selección Colombia y en clubes nacionales e internacionales.

Más allá del espectáculo deportivo, el objetivo central será la recaudación de recursos. De acuerdo con la información entregada por Yepes, la totalidad de los fondos recaudados será destinada a apoyar a las familias, comunidades, municipios, ciudades y departamentos afectados por el terremoto.

La convocatoria llega en medio de las diferentes iniciativas que han surgido desde el fútbol colombiano para respaldar a los damnificados. Jugadores, clubes y exfutbolistas han promovido donaciones, centros de acopio y otras acciones de ayuda.

Yepes resumió el propósito del encuentro con una invitación que apunta a convertir el estadio en un punto de encuentro alrededor de la emergencia: “Hoy nuestro equipo es Colombia”.

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Por ahora, la fecha está confirmada y varios nombres ya fueron anunciados. Quedan por conocerse detalles importantes para los aficionados, especialmente la hora del partido y el mecanismo de ingreso a El Campín.